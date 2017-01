Pub

"Silêncio", de Martin Scorsese

Terceiro drama religioso de Scorsese, depois de A Última Tentação de Cristo (1988) e Kundun (1997), Silêncio é uma escultura à provação humana perante o sigilo de Deus. Sendo uma antiga vontade sua adaptar o romance homónimo do japonês Shusaku Endo, o realizador americano fê-lo com um verdadeiro sentido de depuração. Assim como os dois padres jesuítas, Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) e Francisco Garupe (Adam Driver), que partem para o Japão à procura do seu mentor, se apresentam numa seca aparência física, também o filme assume um jejum de artifícios formais. O silêncio do título é, antes de mais, um silêncio concreto: o rumor do vento e do mar reforçam a sensação de desabrigo.

A Scorsese não interessa tanto o detalhe histórico quanto a construção de um sentimento elevado, face ao portentoso flagelo da dúvida. É aí que está o cinema.

Classificação: **** muito bom