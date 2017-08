Pub

O maestro e pianista português Rui Massena atua em dezembro em Barcelona, no âmbito do Festival Internacional de Jazz daquela cidade, cuja 49.ª edição arranca a 17 de outubro com um espetáculo da canadiana Diana Krall.

De acordo com informação disponibilizada no 'site' no festival, Rui Massena atua a 05 de dezembro no Conservatori del Liceu.

O maestro português atuará ao piano, acompanhado do quinteto de cordas do Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, composto por contrabaixo, dois violinos, viola e violoncelo.

Rui Massena (1972) ganhou protagonismo com o trabalho feito na Guimarães 2012 -- Capital Europeia da Cultura.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Entre 2000 e 2012 foi diretor artístico e maestro titular da Orquestra Clássica da Madeira. Além disso, foi maestro convidado principal da Orquestra Sinfónica de Roma, durante as temporadas 2009/2011.

Em 2013, a Academia de Artes e Ciências do Brasil atribui-lhe a Medalha de Mérito Cultural. O mesmo fez a cidade onde nasceu, Vila Nova de Gaia, que o distinguiu com a Medalha de Ouro de Mérito Cultural e Científico.

O maestro e pianista tem dois álbuns editados: "Solo", de 2015, e "Ensemble", de 2016.