Direção não explica o afastamento de Bruno Cochat mas confirma mudanças no centro educativo da Companhia Nacional de Bailado.

O coreógrafo Rui Lopes Graça vai coordenar os Estúdios Victor Córdon - Centro Educativo da Companhia Nacional de Bailado (CNB) e do Teatro Nacional de São Carlos, no Chiado.

Rui Lopes Graça irá ocupar o cargo que, até agora, pertencia ao coreógrafo Bruno Cochat. Contactada pelo DN, a direção da CNB não se quis pronunciar sobre o afastamento de Cochat, que aconteceu esta semana, ao mesmo tempo que foi cancelado o espetáculo 1 HD - Uma História da Dança que o mesmo coreógrafo tinha estreado no final de janeiro.

O espetáculo que se destinava a um público infanto-juvenil tinha coreografia e direção artística de Bruno Cochat, música original de Filipe Raposo e cenografia de Marta Carreiras. A interpretação era de artistas da Companhia Nacional de Bailado, de Ruben Saints e de alunos da Escola A Voz do Operário, em Lisboa. Num texto divulgado na altura da estreia pela CNB, Cochat explicava que se tratava de "uma viagem ao maravilhoso mundo da Dança de Palco, indo da Contemporaneidade ao Renascimento, passando pelo Barroco, Clássico, Romântico e Moderno" e passando também por personagens icónicas da dança como Anna Pavlova, Martha Graham e Isadora Duncan.

O espetáculo deveria estar em cena até junho mas foi cancelado, após quatro apresentações, alegando-se "questões técnicas". A direção da CNB considerou que era "inviável" manter este projeto a par de todos os outros espetáculos em cena no Teatro Camões e em digressão. Porém, o que os envolvidos no espetáculo não percebem (e estão a dizê-lo nas redes sociais) é como essas "questões técnicas" não foram avaliadas atempadamente, antes da estreia da peça.

Quanto aos Estúdios Victor Córdon, trata-se de um projeto da anterior diretora da companhia, Luísa Taveira, e que começou a funcionar em outubro do ano passado. A ideia era ter aulas de dança, para crianças e adultos, masterclasses, oficinas e outros projetos paralelos, porém só a partir deste ano iria começar a funcionar em pleno.

Em novembro do ano passado, Luísa Taveira mudou-se para a administração do CCB e o coreógrafo e bailarino Paulo Ribeiro assumiu a direção da CNB, tendo estado nestes meses a fazer alguns ajustes no funcionamento da companhia.

Rui Lopes Graça foi bailarino da CNB e é um coreógrafo regular da companhia desde 1996. Neste momento, era já coordenador de Projetos Especiais da Companhia Nacional de Bailado.