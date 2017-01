Pub

"Poesia sem Fim" e "A Oliveira do Meu Avô" tiveram resultados dececionantes

Cantar! volta à liderança e reafirma o poderio das animações da Universal. O filme já vai em 301 mil espectadores e continua a encantar públicos de todas as idades, superando a nova concorrência e Rogue One - Uma História de Star Wars, que está em exibição em mais ecrãs.

Das novas entradas, resultados desastrosos para A Oliveira do Meu Avô, de Icíar Bollaín, melodrama espanhol de baixa qualidade que chegou apenas a cem espectadores em 23 sessões. Recorde-se que o filme não foi sequer mostrado à imprensa. Por seu turno, Poesia sem Fim, de Alejandro Jodorowsky fez também uns dececionantes 123 bilhetes, mercê de um lançamento discreto. Quanto a Luz entre os Oceanos, com o casal da moda, Michael Fassbender e Alicia Vikander, os números não dão para celebrar, mas as suas 5517 entradas quase que se aproximam a Bleed for This - A Força de Um Campeão, de Ben Younger, que fez 5568 espectadores mas com bastantes mais sessões. Nos EUA, Rogue One não perde o gás e chega a impressionar.

Até agora já vai nuns bombásticos 424 milhões. Isto num fim de semana em que Cantar! também subiu e fez uns estrondosos 42 milhões! Aliás, o fim de semana foi fortíssimo e a grande sensação foram os números de La La Land - Melodia de Amor, de Damien Chazelle, que em poucas salas já atingiu um total de 34 milhões, feito quase inédito. As receitas deverão aumentar após a mais do que esperada consagração nos Golden Globes de domingo...