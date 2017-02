Pub

Para celebrar o décimo aniversário, a Lisbon Film Orchestra estreia o seu primeiro musical, Sonho de Uma Noite de Verão

Há já algum tempo que Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare, estava na mesinha de cabeceira de Nuno Sá, o diretor artístico da Lisbon Film Orchestra (LFO), à espera de uma oportunidade para ganhar o palco. Restava saber como e quando isso iria acontecer. "Aproveitámos o facto de estarmos a celebrar os dez anos da LFO para fazer algo que nunca tínhamos feito: um musical. E como tinha este sonho antigo de fazer Sonho de Uma Noite de Verão, achámos que seria a história perfeita para o fazer", explica.

A LFO é uma associação cultural sem fins lucrativos que é conhecida por interpretar - em versão sinfónica ou orquestral, com ou sem cantores - as músicas dos grandes filmes. O seu último sucesso foi o espetáculo Disney in Concert que se estreou em 2015 e que em dezembro do ano passado voltou a estar em cena, com mais de 18 mil espectadores. Mas mesmo esse espetáculo, que era já muito mais do que um simples concerto e onde as canções da Disney eram tocadas e cantadas tendo como cenário as imagens de filmes como Frozen, A Pequena Sereia ou Rei Leão, não tem nada que ver com a complexidade deste Sonho de Uma Noite de Verão: "Este é um musical feito de raiz, com texto e música originais, um grupo de atores profissionais e mais de 50 pessoas em palco", avisa Nuno Sá.

Foi Simon Frankel que fez a adaptação do texto de Shakespeare, criando uma personagem nova, a atriz Sissi Martins (é o nome verdadeiro da atriz que a interpreta), que encontramos num ensaio a preparar um espetáculo mas está cheia de dúvidas. Será através da sua cabeça que entramos em Sonho de Uma Noite de Verão e acabamos por encontrar as personagens de Shakespeare: Oberon (interpretação de José Raposo) e Titânia (Rita Ribeiro), Hérmia (Teresa Macedo) e Lisandro (FF), Puck (Pedro Luzindro) e todos os outros. Tal como em Shakespeare, esta é uma comédia de enganos e de desencontros amorosos, em que nem tudo é o que parece mas graças à intervenção de seres mágicos cada um acaba por encontrar o seu verdadeiro eu (e o seu verdadeiro amor).

"A história original está lá, mas está contada de outra maneira, que nos pareceu que se adequava melhor ao formato de musical", explica Simon Frankel, que também escreveu a maioria das canções. A música original, criando um ambiente de magia e fantasia, é de Nuno de Sá, e a coreografia está a cargo de Laura Póvoa.

Apesar de a equipa já ter feito pequenas encenações de musicais nos workshops e campos de férias que a LFO promove, esta é a primeira vez que estão a montar um espetáculo assim, com cenários que recriam uma floresta (de Ana Paula Rocha), 15 atores e seis bailarinos, além dos 35 elementos da orquestra. "Nós não temos experiência de fazer musicais, por isso há muita coisa que não sabemos, mas, por outro lado, esta inexperiência tem as suas vantagens, há uma ingenuidade que nos deixa ser mais criativos", garante Nuno Sá.

Está é também a primeira vez que LFO tem um patrocínio: um privado, fã de Rita Ribeiro e de José Raposo, que decidiu apoiar financeiramente o espetáculo. "Vivemos da bilheteira e por isso esta produção é tão arriscada", admite Nuno Sá. Mas está confiante de que, tal como na história de Shakespeare, a magia aconteça no palco do Tivoli e depois, quem sabe, também noutros palcos.



