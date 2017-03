Pub

"Alice Nas Cidades", Wim Wenders

Lançado em 1974, este será, muito provavelmente, um dos títulos menos conhecidos da fase inicial da carreira do alemão Wim Wenders. É, em qualquer caso, um objeto fundamental na sua evolução, inaugurando uma trilogia de viagens que seria completada com Movimento em Falso (1975) e Ao Correr do Tempo (1976).

Na relação entre um adulto e uma criança, reunidos por circunstâncias acidentais, Wenders fixa duas matrizes essenciais do seu trabalho: primeiro, a deambulação física (Europa/América) como mecanismo de exposição das intimidades; depois, o diálogo entre gerações como base de qualquer dinâmica existencial. Registe-se, em particular, o modo como as fotografias Polaroid adquirem uma função central na narrativa - para Wenders, a descoberta do mundo em movimento envolve sempre alguma gestão das suas imagens fixas.

Classificação: **** (muito bom)