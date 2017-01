Pub

Realizadora israelita cruza documentos de época com depoimentos atuais para voltar à vida e obra da pensadora alemã

Pensadora modelar das estruturas de poder, em particular do totalitarismo, Hannah Arendt (1906-1975) será sempre uma personalidade impossível de reduzir a um "tema" ou "faceta". Em 2013, num filme intitulado apenas Hannah Arendt, protagonizado por Barbara Sukowa, Margaret von Trotta conseguiu um belo retrato, centrado no período do julgamento de Adolf Eichmann, figura nuclear no sistema de aniquilamento do povo judaico montado pelos nazis. Agora, com Vida Ativa: O Espírito de Hannah Arendt, a realizadora israelita Ada Ushpiz segue uma lógica documentarista tradicional - cruzando documentos de época (reportagens, cartas, etc.) com depoimentos atuais -, retomando os escritos de Arendt sobre Eichmann, reunidos em Eichmann em Jerusalém (ed. Tenacitas, 2013).

O resultado é um filme multifacetado e envolvente, integrando com sobriedade componentes da vida privada de Arendt. Os registos televisivos em que podemos descobri-la são, nesse aspeto, preciosos materiais informativos. Em última instância, a questão da "banalidade do mal", formulada a partir de Eichmann, surge com especial evidência no interior de uma narrativa que faz jus ao desejo da autora de contrariar aquilo que chamava a "crescente ausência de mundo" entre os seres humanos. É, enfim, um filme que pensa e nos ajuda a pensar, confirmando que, em 2017, os documentários não vão desaparecer do mercado cinematográfico.