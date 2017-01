Pub

"Viver na Noite"; de Ben Affleck

Não se pode censurar Ben Affleck por voltar ao lugar onde já foi feliz. Falo da literatura de Dennis Lehane, através da qual se estreou na realização há exatamente 10 anos, com Gone Baby Gone. O autor cujos livros já foram também eleitos por Clint Eastwood (Mystic River) e Martin Scorsese (Shutter Island) para adaptações cinematográficas, volta a dar conteúdo narrativo ao olhar urbano de Affleck. Com efeito, Viver na Noite começa por nos situar em Boston, na altura - anos 1920 - em que a Lei Seca motivou o crescimento de uma vasta rede de corrupção. Nesse contexto, em que o filho de um polícia se furta aos princípios do pai e entra no crime organizado, temos uma honesta tentativa de Affleck em fazer um filme de gangsters. Com o lampejo do género, este é um trabalho que se idealizou a partir da forma, pecando apenas pela ausência de espírito.

Classificação: ** (Com interesse)