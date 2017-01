Pub

Cruzeiro Seixas - As Cartas do rei Artur, de Cláudia Rita Oliveira

Vencedor do Prémio do público na última edição do Doclisboa, Cruzeiro Seixas - As Cartas do Rei Artur é um aprazível encontro com uma das figuras vitais do surrealismo português (n. 1920).

O título do documentário de Cláudia Rita Oliveira remete-nos para a relação do artista e poeta com Mário Cesariny, uma amizade que nasceu na Escola António Arroio e se arrastou no tempo, exposta em regulares cartas (organizadas numa edição da Documenta).

Essa obsessiva correspondência que, como nos revela com mágoa Cruzeiro Seixas, o perseguiu ao longo do seu período criativo - inclusivamente nos 14 anos que passou em África -, definiu os limites da relação, mas também a sua ausência do buliçoso convívio artístico. O homem discreto, mas de espírito e linguagem fecundas, que se deixa narrar diante da câmara, é a própria imagem do apaziguamento das memórias.

Classificação: *** (bom)