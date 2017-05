Pub

O ator e realizador Sergio Rubini lê textos de Luig Pirandello no Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, na quinta-feira, às 18.30.

Assinalando os 150 anos do nascimento do dramaturgo siciliano, o Instituto Italiano de Cultura de Lisboa recebe o ator e realizador Sergio Rubini para a leitura de "Nel buio della sorte umana": Pirandello e la conoscenza di sé ["No escuro do destino humano": Pirandello e o conhecimento do eu], a partir de uma série de leituras escolhidas a partir de obras do escritor.

"Serão lidos excertos dos romances Il fu Mattia Pascal [O falecido Matias Pascal] e Uno nessuno e Centomila [Um, ninguém e cem mil] e da novela Il treno ha fischiato [O comboio apitou]", de acordo com o Instituto Italiano de Cultura.

Sergio Rubini, oriundo da região de Puglia, estudou na Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Foi descoberto por Federico Fellini, em 1987, que o escolheu para protagonizar L"intervista [A entrevista]. Também realizador, dirige e interpreta La Stazione [A estação], em 1990, com a qual ganha um David de Donatello, um Nastro d"argento e o Prémio FIPRESCI no Festival de Veneza do mesmo ano.

Antes das leituras de Rubini, a professora Sebastiana Fadda, investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras de Lisboa, faz uma intervenção crítica sobre a obra de Pirandello. É autora do estudo O Teatro do Absurdo em Portugal (1998), organizadora e tradutora da antologia Teatro portoghese del XX secolo (2002) e coordenadora da fotobiografia Jaime Salazar Sampaio: Escritas à beira do palco (2006).

O mês de maio é dedicado à celebração do nascimento deLuigi Pirandello com vários eventos. Entre eles, a leitura da novela "Está aqui alguém a rir" [C"è qualcuno che ride] de Pirandello, traduzida por José Colaço Barreiros, na Comuna Teatro de Pesquisa, no dia 25 maio pelas 18h00, interpretada pelo ator Carlos Paulo, um dos fundadores da companhia.

Um dia, 26 de maio, será inteiramente dedicado a Pirandello em Portugal, com uma série de eventos que terão lugar no Teatro do Salitre, sede do Instituto Italiano de Cultura, recordando a vinda do autor ao nosso país em setembro de 1931, para participar no V Congresso da Confederação Internacional da Crítica Dramática e Musical e assistir à estreia mundial da sua peça Um sonho, mas talvez não [Sogno (ma forse no)], pela companhia Rey Colaço-Robles Monteiro com encenação de Amélia Rey Colaço, no Teatro Nacional D. Maria II.

Sílvia Filipe, Lia Gama, Guilherme Filipe, António Simão, Pedro Lacerda recordam na tarde do dia 26 de maio, às 15h00, a interpretação de peças de Pirandello, entre as quais Esta noite improvisa-se e Seis personagens à procura de autor.

Ao longo do ano, o Instituto Italiano de Cultura volta a Pirandello em vários eventos. A programação integral pode ser consultada no site da instituição (www.iiclisbona.esteri.it).