O realizador de "La La Land", Damien Chazelle, vai ser o produtor executivo e realizador de dois episódios da série "The Eddy", com estreia prevista para 2019 na Netflix, anunciou esta sexta-feira a companhia de streaming.

"The Eddy" trata-se de "um drama musical passado na Paris contemporânea e multicultural, centrado num clube de jazz, o seu dono, a banda do clube e a cidade caótica que os rodeia", de acordo com comunicado da Netflix.

A série vai ser filmada em França, com diálogos em francês, inglês e árabe.

Também na produção executiva vai estar Alan Poul, de "Sete Palmos de Terra" e "The Newsroom", enquanto o argumento vai estar nas mãos de Jack Thorne e a banda sonora original vai ser composta por Glen Ballard, vencedor de seis Grammy, coautor e produtor do disco "Jagged Little Pill", de Alanis Morrissette.

"Há muito que sonhava em filmar em Paris, por isso estou duplamente feliz por formar esta equipa com o Jack Thorne, o Glen Ballard e o Alan Poul no desenvolvimento desta história e pela Netflix ser a casa deste projeto", disse Chazelle, citado no comunicado esta sexta-feira divulgado.

Damien Chazelle, de 32 anos, realizou "La La Land - Melodia de amor", pelo qual venceu o Óscar de melhor realizador este ano, tendo também sido o responsável por "Whiplash", filme que o deu a conhecer ao mundo e que valeu um Óscar a J.K. Simmons enquanto ator secundário.