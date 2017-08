Pub

Já passava das quatro da manhã quando Lil Wayne subiu finalmente ao palco do Sudoeste. Assobios foram muitos.

Esperava-se que fosse um dos momentos altos da edição deste ano, mas a estreia de Lil Wayne em Portugal ficou aquém das expectativas. Devido a um atraso no voo, o Rapper americano só subiu ao palco por volta das quatro da manhã, obrigando à antecipação do espetáculo do Dj holandês Martin Garrix, a quem cabia o encerramento do palco principal. Mesmo assim foram muitos os fãs que esperaram madrugada fora, para ver um concerto com menos de uma hora, durante o qual o rapper de Nova Orleães ora elogiava os fãs ora colocava em questão o empenhamento do público. "Não sei se percebem o que eu digo, mas que se lixe", disse à dada altura. E depois, depois abandonou o palco sem dar cavaco a ninguém, acabando por ficar na história desta edição, sim, mas pela vaia com que foi brindado.