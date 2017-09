Pub

A Viagem a Espanha, de Michael Winterbottom

Após a série de televisão britânica meta-ficcional The Trip, onde os comediantes Rob Brydon e Steve Coogan partiam em viagens por Inglaterra em busca de experiências gastronómicas, Michael Winterbottom realizou A Viagem a Itália, onde colocava os dois amigos pela costa italiana a comer do bom e do melhor. A coisa tinha piada e pendia para uma ideia de falso documentário. Esta sequela não muda a fórmula, apenas de destino. Os dois britânicos viajam agora por Espanha em busca do melhor tinto e das tapas de excelência.

Não se pode dizer que não adianta nem atrasa, esta continuação é mais afiada no que toca ao gozo de uma certa ideia feita da crise masculina de meia-idade. É hilariante a forma frontal como Coogan expõe as suas vaidades, mas tal como a piada repetida sobre Filomena, Winterbottom só não vai mais longe porque às vezes cai na ratoeira do one-joke-movie...

Classificação: *** Bom

RPT