Para assinalar o vigésimo aniversário do original, a banda inglesa Radiohead anunciou hoje que vai lançar uma reedição do álbum "OK Computer", que contará com três faixas inéditas e oito lados B.

A reedição do terceiro álbum da discografia da banda, OK Computer, vai incluir, nalguns formatos, um caderno com apontamentos do vocalista Thom Yorke, um caderno de rascunhos de Stanley Donwood e uma cassete que contém gravações de estúdio e demos. As três canções inéditas são I Promise, Man of War e Lift.

"Dentro de uma caixa negra com uma imagem negra de uma cópia queimada de OK Computer estão três discos de vinil de 12 polegadas e um livro de capa dura contendo mais de 30 trabalhos artísticos, muitos dos quais nunca antes vistos, exceto por nós, e as letras completas para todas as faixas, exceto aquelas que não têm nenhuma letra", pode ler-se na página da banda sobre a edição em caixa, que custará 120 euros.

Antes da reedição, a banda britânica já tinha promovido o aniversário de OK Computer com a colocação de uma série de cartazes com mensagens enigmáticas em várias cidades.

No entanto, só com o lançamento do teaser Climbing Up the Wall é que se confirmou que a banda estava associada aos cartazes colocados por todo o mundo.

A versão digital da reedição do disco estará disponível a partir do dia 23 de junho e em julho sairão as versões físicas (CD e vinil), cujos preços variam entre os 12 e os 120 euros.