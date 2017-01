Pub

VITA ACTIVA: O ESPÍRITO DE HANNAH ARENDT, de Ada Ushpiz

Conhecer o pensamento de Hannah Arendt, no caos do mundo atual, é imperativo. A sua filosofia moral e política, avessa a lugares-comuns, que suscitou controvérsia dentro e fora do circuito académico, merece plena atenção - quanto mais não seja porque, como a própria o disse, o perigo de pensar só é ultrapassado pelo perigo de não pensar.

Na força desta necessidade, Vita Activa: O Espírito de Hannah Arendt é apenas um filme que preenche determinada quota informativa. Do famigerado conceito de "banalidade do mal", passando por aspetos da biografia de Arendt, e envolvendo tudo isto na leitura em voz off de correspondência trocada com outros filósofos, nomeadamente o professor e amante Martin Heidegger, o filme de Ada Ushpiz perde o pé no cruzamento de ângulos que, em vez de se reforçarem, resultam num uso quase aleatório de recursos documentais.

Classificação: ** (com interesse)