Em vésperas de lançar o segundo álbum em França, "uma mistura entre o mais lado latino e o hip hop", David Carreira conta como aqui chegou, em entrevista ao DN

Aos 25 anos, David alimenta duas carreiras musicais paralelas, em Portugal e em França. A preparar o segundo álbum para o mercado francófono, que deverá ser lançado ainda antes do verão, o cantor falou ao DN sobre o seu percurso e o trabalho que o trouxe aqui.

Se a carreira em França é uma prioridade para o cantor, mudar-se definitivamente para Paris não está nos seus planos. "Adoro viver em Portugal, amo a luz e a calma de Lisboa", diz, em entrevista ao DN, na capital francesa.

Uma conversa para ler este sábado no DN, em que se fala de música, do contrato com a Warner Music International, mas também da vida de David Carreira. Para já, aqui fica um cheirinho de um dos temas do seu novo álbum em francês.