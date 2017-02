Pub

Os três grandes vencedores da noite dos Óscares estão em cartaz

Quem não viu os filmes premiados com os Óscares deste ano, ainda está a tempo. Moonlight, de Barry Jenkins, La La Land, de Damien Chazelle, e Manchester By the Sea, de Kenneth Lonergan, os três grandes vencedores da noite, estão em exibição nas principais salas do país (pelo menos em Lisboa, Porto e Coimbra).

Vedações, de Denzel Washington, com que Viola Davis ganhou o Óscar de Melhor Atriz, também está em sala. O Primeiro Encontro, de Dennis Villeneuve, que ganhou o Óscar para Melhor Edição de Som, está apenas no UCi Cinemas do El Corte Inglés, em Lisboa. E O Herói de Hacksaw Ridge, de Mel Gibson (vencedor nas categorias de Mistura de Som e Montagem) também só está em cartaz em Lisboa (Corte Inglés, Campo Pequeno e Alegro de Alfragide).

[jj-ZYPVRQbc]

O Vendedor, de Asghar Farhadi (Irão), que venceu o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, já não está nas salas mas vai estar disponível a partir de amanhã em DVD numa edição da Alambique: 12 euros só O Vendedor e 20 euros pelo "pacote Farhadi", que inclui Uma Separação (também vencedor de um Óscar) e O Passado. Também em DVD, disponíveis em Portugal, estão Monstros Fantásticos e onde Encontrá-los (Melhor Guarda Roupa), o Melhor Filme de Animação, Zootropolis, O Livro da Selva (Efeitos Visuais) e O Esquadrão Suicida (Melhor Caracterização).

Para ver as mais de sete horas do documentário premiado O.J. Made in America é preciso encomendar a edição americana do DVD. Quem tiver Netflix pode ver o documentário The White Helmets