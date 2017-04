Pub

A série criada por David Lynch que começou em 1990 regressa agora a 28 de maio.

O canal TVSéries da HBO revelou a data de estreia da série Twin Peaks em Portugal: 28 de maio às 22:00, apenas uma semana depois da estreia nos Estados Unidos.

Twin Peaks foi exibido pela primeira vez a 8 de abril de 1990, e retratava a investigação do agente do FBI, Dale Cooper, sobre o homicídio de Laura Palmer, uma estudante.

A primeira temporada desta série contou com sete episódios e a segunda com 22. No entanto, a pergunta principal ainda se encontra por responder: quem matou Laura Palmer?

Nos cartazes divulgados em fevereiro, podia ver-se as caras do agente do FBI (interpretado por Kyle MacLachlan) e Laura Palmer (interpretada por Sheryl Lee).

A terceira temporada desta série, que regressa 25 anos depois, irá ter um conjunto de 12 episódios e novas aquisições, como Amanda Seyfried, Jennifer Jason Leigh, Balthazar Getty, Robert Knepper.

David Lynch e Mark Frost voltam, como não podia deixar de ser, a assinar o argumento. Além das novas personagens, a trama contará ainda com 35 atores originais, e Lynch regressa ao papel de Gordon Cole.