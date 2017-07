Pub

Rúben Alves, Edgar Pera, Diogo Morgado e Pedro Varela são os realizadores convidados para fazer quatro filmes sobre a zona centro, a mais atingida pelos fogos em junho

Os realizadores foram convidados a apresentar um filme, com uma duração entre 2 e 3 minutos, sobre a zona centro de Portugal, aquela que foi mais afetada nos incêndios de junho e,

Cada filme da campanha Faça um Plano pelo Centro de Portugal, lançada hoje pelo Turismo de Portugal, deverá conter planos feitos pelos portugueses ou estrangeiros na região. As imagens são carregadas através de um plataforma online, ponhaportugalnomapa.pt, a partir de 1 de agosto.

A versão final dos filmes será apresentada em outubro. Pode incluir, ou não, apenas imagens que foram sendo enviadas por quem passar por esta região.

A cada um dos realizadores foi dado um tema - criatividade, aventura, natureza e herança. Diogo Morgado ficou com a aventura, Pedro Varela com a herança. A Rúben Alves, luso-descendente a viver em França, calhou-lhe a natureza, um assunto para o qual se confessa pouco desperto. "A natureza e a zona centro são-me desconhecidas", admite, em declarações ao DN, por telefone.

O convite, recebido há uma semana, apanhou Rúben Alves, ator e realizador de Gaiola Dourada, "sensibilizado" para a questão dos incêndios, que acompanhou de longe, mas com espanto. "Os amigos enviavam mensagens a perguntar o que se tinha passado". "Cada um está a tentar ajudar e isso é o mais importante", resume.

Sobre o filme, diz que vai tentar fazer "o máximo de edição com o que enviarem". "Vou pegar nos vídeos e tentar dar uma emoção". Explica que no próximo mês vai pesquisar sobre esta zona para estar pronto a receber as filmagens dos portugueses.

O conceito da campanha, que é também uma resposta à diminuição no número de reservas na zona centro, é suficientemente amplo para aceitar todo o tipo de imagens. Rúben Alves diz que podem ser de telemóvel, com câmara, drone ou go pro. Na plataforma, ao longo do mês de agosto, lançará desafios.

Edgar Pêra prepara um filme em que a criatividade será sinónimo de "singularidade". Se isto é quer dizer um filme criativo pela forma ou pelo conteúdo, o realizador não sabe. "Ambas as respostas são válidas", disse, ontem, ao telefone, após a apresentação e ainda sem o guideline (linhas orientadoras) pronto. "O maior desafio é usar as imagens, mas o filme não é menos meu porque as imagens não são minhas", defende o cineasta, sobre o que possa encontrar. "É um arquivo de luxo, de alfaiate."

O resultado da campanha, isto é, os filmes, serão conhecidos em outubro e, para já, só serão divulgados nas plataformas digitais.