Pub

Os realizadores João Salaviza, Diogo Costa Amarante, Salomé Lamas e Gabriel Abrantes apresentam os seus filmes no festival, em fevereiro.

Quatro curtas-metragens, de João Salaviza, Diogo Costa Amarante, Salomé Lamas e Gabriel Abrantes, que atestam "a extraordinária diversidade do cinema português", foram selecionadas para a competição do festival de Berlim, em fevereiro, foi hoje anunciado.

De acordo com a programação revelada, a competição de curtas-metragens conta com a estreia mundial de "Altas Cidades de Ossadas", de João Salaviza, "Coup de Grâce", primeira ficção de Salomé Lamas, e "Os Humores Artificiais", de Gabriel Abrantes, e a estreia internacional de "Cidade Pequena", de Diogo Costa Amarante.

Na nota de imprensa, a organização do festival destaca a "extraordinária diversidade do cinema português", representada com estas quatro produções, recordando que João Salaviza venceu em 2012 o Urso de Ouro nesta competição com "Rafa", num ano de dificuldades no financiamento do cinema português.

A competição de curtas inclui ainda a produção brasileira "Estás vendo coisas", de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca.

O 67º. festival de cinema de Berlim decorrerá de 09 a 19 de fevereiro e abrirá com o filme "Django", estreia cinematográfica de Etienne Comar, sobre o guitarrista Django Reinhardt.

No Berlinale Talents, um dos programas paralelos do festival, de contactos com profissionais do cinema, estarão presentes os realizadores Luís Campos e Mário Patrocínio e o projeto de documentário "A short film for te dead", do singapurense Daniel Hui, co-produzido por Tan Bee Thiam, Joana Gusmão e Pedro Fernandes Duarte.