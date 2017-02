Pub

O DN esteve como ator Peter Simonischek durante a sua vinda a Portugal para promover Toni Erdmann, o favorito ao Óscar de melhor filme estrangeiro. Uma conversa com um lendário ator austríaco que está nos ecrãs nacionais desde quinta-feira.

Desde Cannes que tem acompanhado o fenómeno de popularidade deste filme. Como é que tem reagido a tudo isto? Não é tudo um pouco avassalador para si?

Não tenho estado nos festivais todos porque sou um ator de teatro e tenho estado a trabalhar sob contrato em Viena. Hoje, por acaso, consegui estar cá porque não tenho espetáculo. Mas promover um filme não é um fardo.

Também ajuda estar a promover um belo filme, não?

Sim, tem toda a razão... Se este filme fosse mau não estaria aqui a falar consigo. Seja como for, não estava à espera de que as pessoas gostassem tanto deste filme nem de todo este sucesso. Estávamos, confesso, com muita esperança. Fiz alguns filmes ao longo da minha vida e não é todos os dias que se consegue a competição em Cannes. Em 40 filmes fiz para aí uns quatro ou cinco bons, o que já é muito... Acho que tem muito que ver com sorte, sobretudo quando se chega à fase da caminhada para o Óscar. Creio que Toni Erdmann toca muitos públicos devido ao tema pai-filha - talvez seja isso: as pessoas reconhecem esse problema com os pais através da sua própria vida. Na Polónia, quando estava na cerimónia dos Prémios do Cinema Europeu, uma jovem veio ter comigo e agradeceu-me pelo filme, dizendo-me que tinha uma péssima relação com o pai e que mal viu o filme sentiu-se compelida para o convidar para jantar... Não se falavam há sete anos! Para mim, essa história foi como um prémio. Acima de tudo, é um filme com uma bela história e com uma dramaturgia verdadeiramente forte. Quando aparece a dentadura da minha personagem o espectador já não tem hipóteses de escapar. Toda a narrativa tem um bom timing e aguenta muito bem a sua duração - o público não larga as personagens e depois torna-se realmente muito divertido. Quando o vi em Cannes ri-me muito. Ri-me até chorar. Na verdade, a Maren Ade tentou cortar a duração para apenas duas horas mas depois disse-me que mais curto o filme parecia mais longo.

Interessante essa mistura: chorar e rir ao mesmo tempo.

Foi o que me aconteceu na segunda vez que o vi, precisamente em Cannes - deixei-me ir. A primeira vez, num visionamento privado, estava com muita tensão, embora tenha logo percebido que o filme era muito bom.

É verdade que continua a andar no bolso com a dentadura de Toni Erdmann?

Sim. É um bom souvenir do filme. Eis a dentadura [coloca na boca], mas às vezes esqueço-me...[risos]. Esta é uma delas, filmámos com mais seis ou sete. Claro que quando pomos esta dentadura é uma ajuda grande para ficarmos Toni Erdmann! Uma dentadura que nos dá uma certa loucura e causa surpresa nos outros. Conto-lhe uma coisa: usei uma dentadura idêntica agora numa peça do Goldoni. Depois de Toni Erdmann, uma dentadura para Goldoni... estava desesperado!

Provavelmente, não há acasos... o seu pai era dentista.

Pois, nem queria acreditar. É o destino. Já punha dentaduras na escola de atores. Graças ao meu pai aprendi até a saber técnicas sobre moldes dentários.

E refletiu muito sobre estar a interpretar um homem que interpreta uma personagem?

Foi irónico. Mais do que um desafio, isso foi um regalo. Gostei muito, sobretudo no primeiro momento em que ele se dirige à filha e às colegas com a dentadura.

Como conseguiu estabelecer com Sandra Hüller toda aquela osmose?

Chegámos a ver muitas outras mulheres. Experimentámos umas oito ou dez filhas. Para mim, a Maren ainda me fez dois castings e depois decidiu que seria eu o seu Toni. A partir daí começámos à procura da filha. Mas mal vimos a Sandra percebemos que era ela. Ainda me apaixono por um bom ator ou por uma boa atriz e sempre achei a Sandra uma excelente atriz. Foi feita para este papel.

E então o que acontece quando contracena com alguém que não é um bom ator?

É como no ténis. Se jogarmos com um mau jogador ainda ficamos pior. Quando contraceno com um mau ator, fico também mau ator. Representar é uma coisa em conjunto. Tem tudo que ver com perguntas e respostas.



Perfil

Nasceu em Graz, Áustria há 72 anos.

É membro do Burgtheather em Viena.

Venceu com Toni Erdmann um dos mais importantes prémios do cinema, o troféu de melhor ator na Academia de Cinema Europeu.

Este ator austríaco que é admirado pelo encenador português Jorge Silva Melo vai ser visto na próxima Judaica em Lou Andreas-Salomé, de Cordula Kablitz-Post. A última vez que o vimos em cinema em Portugal foi em Outubro Novembro, de Gotz Spielmann.