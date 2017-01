Pub

Não são utópicos, mas por diferentes razões não foram realizados. O Museu de Lisboa mostra diferentes versões da cidade.

Uma avenida aérea pedestre, de ferro, a atravessar a Avenida da Liberdade, ligando o miradouro de São Pedro de Alcântara à Graça; um Rossio rodeado de edifícios com o traço modernista de Carlos Ramos; uma estrada a rasgar o Parque Eduardo VII prolongando a Avenida da Liberdade que, através de um túnel, se liga à Praça de Espanha. Difícil de imaginar? Estes são apenas três projetos dos cerca de 200 que a exposição Lisboa Que Teria Sido, no Museu da Cidade, revela.

Um grande quadro, que em 1900 mostrou na Exposição de Paris o jardim que Lisboa se preparava para fazer, seguindo a moda das grandes capitais europeias, foi uma das surpresas "encontradas" durante a preparação da exposição. Guardado nas reservas do museu, aí se vê como seria o Parque da Liberdade, atual Parque Eduardo VII, um dos espaços lisboetas que durante mais de seis décadas foi alvo de vários projetos. É essa tela e os pensamentos de Francisco de Holanda sobre a capital que abrem a exposição.

António Miranda, comissário da exposição, junto a um trabalho de Cassiano Branco, refletindo sobre que tipo de intervenção fazer no Rossio

Raquel Henriques da Silva, comissária da exposição, junto a uma proposta para o Martim Moniz, de 1967, de Eduardo Paiva Lopes e Aníbal Barros da Fonseca

A seguir, sentimo-nos a entrar no ateliê de um arquiteto: múltiplos cavaletes exibem plantas e maquetas de projetos que nunca chegaram a ser realizados na cidade de Lisboa. "Os arquivos da câmara são riquíssimos. Tivemos de fazer uma grande seleção e acabámos por centrar a exposição no eixo que vai da zona ribeirinha, entre o Terreiro do Paço e o Cais do Sodré, ao Rossio, Restauradores, Avenida da Liberdade e Martim Moniz", explicam os comissários Raquel Henriques da Silva e António Miranda.

A primeira grande sala do ateliê em que está transformado o Pavilhão Preto do Museu da Cidade mostra diferentes planos para a zona ribeirinha e para o Rossio. É aí que se encontra a proposta, de 1937, de Carlos Ramos, para um Rossio sem qualquer vestígio de arquitetura pombalina. "Na altura não houve vozes críticas, a arquitetura pombalina era vista como sorna, cinzentona, tristonha", observam. Por falta de dinheiro, nenhuma das 11 propostas a concurso foi para a frente.

Algumas das muitas dezenas de propostas para o Martim Moniz ocupam uma das salas, bem como os sucessivos projetos que foram apresentados para o Parque Eduardo VII desde o primeiro, de 1889, do francês Henri Lusseau, até parte do mais recente, dos anos 1950, do arquiteto Keil do Amaral, que não foi totalmente realizado.

A terminar, um olhar para a Lisboa Manhattan que Manuel Graça Dias propôs para a reconversão do Estaleiro da Margueira, em Almada.