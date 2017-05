Pub

A realização ficará a cargo do italiano Marco Pontecorvo. Filme será apresentado em Cannes

O projeto norte-americano do filme "Fátima", inspirado no fenómeno religioso ocorrido há 100 anos, contará com o ator Harvey Keitel no elenco e será apresentado no festival de cinema de Cannes.

De acordo com a revista Variety, a produtora Arclight Films procura financiamento em Cannes, onde anunciou a inclusão do ator norte-americano Harvey Keitel no elenco, ao lado da atriz brasileira Sónia Braga e das portuguesas Ana Moreira e Ângela Pinto. A realização ficará a cargo do italiano Marco Pontecorvo.

"Cannes é o sítio ideal para apresentar aos investidores este filme tão oportuno e sincero e cujas principais personagens foram canonizadas esta semana pelo Papa. A história de 'Fátima' mostra de que são feitas as lendas reais", afirmou o diretor-geral da Arclight Films, Gary Hamilton.

No sábado passado, Natasha Howes, outra das produtoras do filme, disse à agência Lusa que a atriz brasileira Sónia Braga irá interpretar o papel de irmã Lúcia.

Os produtores, que procuram parcerias na Eurropa, estiveram no santuário de Fátima, assistiram à missa presidida pelo papa Francisco e estiveram a fazer filmagens preparatórias em Lisboa, nas quais já participou Harvey Keitel.

Natasha Howes indicou ainda que o projeto está a ser acompanhado por uma equipa de conselheiros do Santuário de Fátima, que aprovou e apoia a longa-metragem.

O papa Francisco esteve em Portugal na semana passada para a canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, no âmbito das celebrações do centenário das "aparições".

O mercado de cinema e audiovisual de Cannes é um dos eventos paralelos do Festival de Cinema de Cannes, que começou na quarta-feira em França e termina no dia 28.