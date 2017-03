Rogério Paulo (à esquerda) com Eunice Muñoz, Paulo Renato, Ryuiy de Carvalho e José de Castro no ensaio da peça Deliciosamente Louca em 1967

Marcelo Rebelo de Sousa condecora o ator Ruy de Carvalho. 75 anos de carreira e 90 de idade.

O presidente da República condecorou esta tarde o ator Ruy de Carvalho por ocasião dos seus 90 anos. Para Marcelo Rebelo de Sousa este é "mais um sinal do apreço de todos os portugueses" e considerou que o ator é "irrepetível devido à bondade".

Recorde-se que já recebera a Comenda e o Grande Colar da Ordem Militar de Santiago da Espada, em 1998 e em 2010, bem como o grau de comendador da Ordem do Infante em 1993, e a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique em 2012.

Também o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, referiu a data como "muito feliz para a Cultura portuguesa. É de uma enorme alegria festejarmos a vida deste grande artista, que tanto deu, e continua a dar, à cultura do nosso país e ao teatro português".

Ruy de Carvalho interpretou a primeira peça de teatro transmitida na televisão portuguesa, o Monólogo do Vaqueiro, de Gil Vicente, e esteve também na primeira telenovela produzida no país, Vila Faia.

Hoje à noite é homenageado no Salão Preto e Prata, do Casino Estoril, num espetáculo com Rui Veloso, Dulce Pontes, Luís Represas e Toy, entre outros.