Pub

A pequena história de J.K.Rowling, que relata os anos antes do nascimento de Harry Potter em cerca de 800 palavras, foi leiloada em 2008

Uma prequela manuscrita da saga Harry Potter, escrita à mão pela escritora britânica J.K. Rowling, foi roubada durante um assalto a uma propriedade em Birmingham, no Reino Unido, revelou hoje a polícia local.

Escrita à mão sobre dois lados de um cartão, a pequena história de J.K.Rowling, que relata os anos antes do nascimento de Harry Potter em cerca de 800 palavras, foi vendida por aproximadamente 42.000 euros, em 2008, num leilão de beneficência.

De acordo com o Departamento de Polícia de West Midlands, no Reino Unido, o manuscrito foi roubado entre os dias 13 e 24 de abril, assim como algumas joias, durante um assalto que decorreu àquela propriedade no Centro de Inglaterra.

O agente da polícia de investigação Paul Jauncey apelou a todos os fãs para que se virem o manuscrito para venda entrem em contacto com a polícia.