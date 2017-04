O escritor Afonso Reis Cabral, autor do livro "O Meu Irmão"

O secretário-geral das Nações Unidas e o jovem escritor foram distinguidos com o Prémio Europa - Cátedra David Mourão-Ferreira.

O escritor Afonso Reis Cabral, autor do romance O Meu Irmão e Prémio Leya 2014, é o vencedor do Prémio Europa - Cátedra David Mourão-Ferreira na categoria "Promessa", que tem por objetivo galardoar uma personalidade emergente no campo artístico nacional.

O júri, presidido por Eduardo Lourenço distinguiu, também, António Guterres, secretário-geral das Nações Unida, na categoria de "Mito", que visa premiar a carreira de uma personaliade eminente da cultura lusófona que se tenha evidenciado no campo das letras, das artes e da política.

Foi ainda decidido atribuir um Prémio Especial do Júri à escritora Lídia Jorge.

Atribuído pelo Centro Studi Lusofoni - Cátedra David Mourão-Ferreira da Universidade de Bari "Aldo Moro" e do Instituto Camões, este prémio, atualmente na 6.ª Edição, foi criado em homenagem ao autor de Um Amor Feliz, com o objetivo de contribuir para divulgação da língua e da cultura portuguesas nos países da União Europeia e do Mediterrâneo.

A cerimónia de entrega do Prémio Europa realizar-se-á em Itália, na Aula Magna da Universidade de Bari "Aldo Moro", em data ainda por definir.