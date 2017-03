Pub

Cineasta bravo, dos mais bravos atualmente a filmar em França. "Na Vertica"l, filme-escândalo ou "perturbador", chegou aos cinemas esta quinta-feira. Uma história sobre a perdição de um cineasta. Ao DN, Alain Guiraudie diz preferir a vida ao cinema. É um homem livre. E fã de João Pedro Rodrigues

Podemos dizê-lo com convicção: Alain Giraudie não aspira à militância do escândalo por muito sexo explícito geriátrico que exponha no seu mais recente trabalho, "Na Vertical", que na quinta-feira estreou em Portugal. Autor de um cinema com um humor insolente, este filme é a história de um cineasta que prefere viver em detrimento do cinema. Tal como Giraudie.

Dizer que Na Vertical é um filme de aventuras é proferir um disparate?

Não, é uma descrição que lhe assenta bem. Tem os elementos do filme de aventuras!

E isso está em todos os seus filmes...

Sim, gosto muito desse género. Foram esses filmes que me fizeram amar o cinema, nomeadamente os de capa & espada e os westerns. Gostava muito também de policiais.

Os policiais franceses?

Não, apesar de gostar de alguns. Foram sobretudo os filmes do cinema noir americano. Eram filmes que me davam um prazer danado. E a verdade é que fazemos cinema em função daquele que amámos, não?

No seu caso, qual é aquele momento preciso em que um projeto começa na sua cabeça?

Eu quando começo a escrever um argumento não quer dizer que seja esse o meu próximo filme. Concretamente, começa com a discussão com o produtor: fazemos ou não? Mas é talvez no momento do casting que tudo começa. É ao encontrar os atores que fico com a convicção de que o projeto vai mesmo começar. Por acaso, com Na Vertical, lembro-me muito bem de que tudo começou quando comecei a escrever o argumento no avião entre o Dubai e Melbourne. E fiquei feliz, sobretudo porque nesse momento tudo é possível! Escrevemos tudo o que vem à cabeça.

Mas filmar um cineasta à procura de um projeto era uma ideia guardada, escondida?

Não. Mas muitas vezes as minhas personagens são alter-egos meus, por muito que tenham outras ocupações. Desta vez, assumi mais, mas a possibilidade de a personagem ser um cineasta facilita mais as coisas, dá mais liberdade... De alguma forma, é a minha história, apesar de ser completamente inventada e fantasmagorizada. Trata-se de uma vida minha entre o sonho e a realidade, entre o quotidiano e o fantasmagórico. Enfim, é a minha vida de aventuras!

Depois, há coisas muito precisas. A relação com os lobos evoca as fábulas mais puras.

Aí estamos mesmo dentro da fábula... Encontramos um pequeno mundo condensado dos contos. Filmar os lobos foi algo que achei genial. O lobo é um animal que voltou a França e que preserva a sua imagem mítica, especialmente porque, graças aos contos, é um animal que nos meteu medo durante toda a nossa infância.

O que é interessante é que filma um cineasta que não faz um filme. Um pouco como se a natureza tivesse vencido o cinema. Vencido ou conquistado...

Ele é um homem que não tem muita vontade em criar.

Não será um homem que prefere antes a vida ao cinema?

Essa é sempre a minha grande interrogação: prefiro a vida ou o cinema? Prefiro a minha vida ou estar a escrever sobre a minha vida? E eu prefiro a vida ao cinema. O desejo só é operado na vida real. É isso que me faz avançar pela vida!

Quando um cineasta está em rodagem não consegue estar perto da vida?

Não consigo encontrar muita vida ao meu lado num plateau... Filmar é muito intenso, não se faz outra coisa. Só se trabalha.

Em Cannes foram muitos os que pareceram escandalizados com o filme. Na sessão oficial, lembro-me de muitas senhoras a exclamarem nas cenas de sexo. Acredita que o cinema ainda pode escandalizar, chocar?

Mas eu não quero chocar como Marco Ferreri ou Pasolini faziam. Filmes como A Grande Farra e o Salò - Ou os 120 Dias de Sodoma tinham o verdadeiro choque! Não mostro a personagem do cineasta a fazer amor com um tipo mais velho só para chocar. Há coisas pelo meio que são mais provocantes. A provocação pela provocação não me interessa! Mas sei que o filme em Cannes provocou um mal--estar. Para mim, é importante que a cena de sexo, que dura e dura, possa perturbar. No fim, perguntava-me a mim próprio se este filme tem suficiente perturbação. A perturbação já me interessa. E a boa perturbação numa obra artística vive de um equilíbrio.

Qual é a atmosfera de um plateau de um filme de Alain Giraudie?

É calma, faço questão de não partilhar o meu stress. Não sou uma pessoa que esteja muito à vontade no conflito. Prefiro sempre que as coisas se passem de forma tranquilas.

Tem sido um entusiasta do cinema de João Pedro Rodrigues. Tem uma relação com o cinema português?

À parte de João Pedro Rodrigues, interessa-me o cinema de Pedro Costa e Miguel Gomes. Sinto que o meu cinema estabelece um certo diálogo com o cinema de Rodrigues.