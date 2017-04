Pub

O título do romance da escritora irlandesa Eimear McBride, Uma Rapariga É Uma Coisa Inacabada, é bem achado e reflete de forma exata o que lá vai dentro, uma narrativa forte e sem piedade, muitas vezes "bruta" como a própria autora caracteriza, e que não deixa o leitor indiferente.

O livro foi publicado há alguns meses em Portugal mas McBride esteve no Festival Literário da Madeira há duas semanas e falou sobre este Rapariga, que antecede ao seu mais recente trabalho, The Lesser Bohemians, a sair em língua portuguesa em junho. Dois romances marcados pelo número 9, pois o primeiro demorou nove anos a encontrar editor e o segundo nove a ser escrito. Se este foi difícil de concretizar, já aquele, diz McBride, teve as rejeições mais simpáticas possíveis.

Quando começou a escrever era para si ou para publicar?

Para mim! Se fosse para editar, teria ficado muito desapontada porque foi difícil encontrar um editor.

Nove anos...

Sim, os editores achavam o livro diferente e não sabiam em que género encaixá-lo. Tive rejeições muito bonitas, mas diziam sempre "não sei como vender isto". Ao fim de alguns anos, desisti e coloquei-o na gaveta. Estava certa que nunca seria publicado, por isso comecei o segundo livro.

Os seus livros têm um estilo diferente. Foi fácil encontrá-lo?

O meu passado influenciou, afinal não frequentei a universidade nem fiz cursos de escrita criativa. Sentei-me a escrever apesar de não saber como era o processo. O que me valeu foi ter estado numa escola de teatro, onde aprendi como é que se construía um personagem. Ajudou-me muito enquanto autora usar métodos para desenhar os personagens, em muito baseados na linguagem do corpo para terem mais força.

Ficou surpreendida com as boas críticas, como a do James Wood?

Hum, hum... Todos o respeitam. A receção do livro deixou-me muito satisfeita, mas já tanto fazia o que achavam pois tinha-o escrito há tantos anos.

Compara-se o seu estilo com o de James Joyce. O acha disso?

É verdade, mas fui eu que dei azo a fazer-se isso porque no primeiro artigo que foi publicado fiz essa referência - a partir daí foi sempre em crescendo pois os críticos foram todos por aí. A verdade é que me interesso por Joyce, que, como todos os escritores irlandeses, foi uma influência porque estou muito interessada na questão da linguagem. Será um pouco Joyce, mas não uma imitação porque enquanto escrevia punha-o fora da sala.

É fácil conviver com tantos e importantes escritores irlandeses antes de si?

É difícil viver com essa herança, só que estou interessada em inovar e não em usar tudo o que se fez. Sou uma escritora que escreve através do corpo e isso não era o que eles faziam.

É uma surpresa o modo como a rapariga fala dos desejos do seu próprio corpo. Um pouco machista até!

Creio que sim, mas nenhum homem conseguiria ter escrito este livro porque poucos homens gostam de escrever de forma bruta sobre a experiência das mulheres no mundo. O que fazem é relatar a brutalidade sobre as mulheres, mas não de uma forma interior. É só intelectual, física e emocionalmente, sem apreciarem a outra parte que eu queria tratar, a de uma rapariga que se confronta com uma sexualidade que tinha sido subvertida por um abuso sexual que lhe invadiu a intimidade e fez perder a capacidade de desenvolver a sua sexualidade de forma natural. Até porque no ambiente em que vive só teria como reação a culpa e a vergonha se assumisse a sua própria vontade. Também não queria escrever sobre apaixonar-se, mas sim por ir contra tudo e falar do bruto que também há no mundo. Não é bonito e confortável para debater, mas existe.

Estranha-se quando usa palavras pouco literárias, como uma marca de gelados ou walkman. O que pretende?

Como o livro parece tão literário é uma dupla surpresa, mas precisava de indicar características da personagem e localizá-la no tempo.

Insiste muito no aspeto da formação religiosa. É inevitável na Irlanda?

Faz parte da minha experiência em criança. Enquanto escrevia reparei em como me tinha distanciado dessa componente e podia comentar a formatação religiosa habitual na nossa sociedade. Só quando fui viver para a Inglaterra nos anos 90 é que compreendi a estranheza dessa parte da minha vida e como abandonar a Igreja era voltar a ter as rédeas da vida e exercer algum poder feminino.

Foi traduzida por um poeta [Daniel Jonas]. Era a única possibilidade?

Sei que é um livro de difícil tradução porque tive muitas queixas, mas creio que o próximo ainda será pior.

O que há nele de autobiográfico?

Garanto que é ficção, mesmo que também tenha perdido um irmão. Não é o retrato dele nem sou aquela rapariga.

Acabou o segundo livro. Escrever agora é-lhe natural ou forçado?

Cada livro é diferente, mas este foi ficando parecido a cada nova versão.