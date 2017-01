Pub

Portugal está no 29.º lugar de aquisição de cinema francês. Há muitas novidades para este ano.

Nos encontros anuais da Unifrance o cinema francês é apresentado à imprensa e aos distribuidores internacionais. Ontem terminou mais um rendez-vous com a presença superior a uma centena de jornalistas de todo o mundo e cerca de 400 distribuidores europeus. Mais uma vez, Portugal foi um dos países com maior quota de compra de filmes, mesmo com resultados muito fracos nas bilheteiras.

Segundo a Unifrance, a entidade que promove o cinema francês nos mercados internacionais, Portugal é um caso especial, pois é sempre um dos países com maior número de estreias francesas. Mesmo que não chegue ao top dos países com maior número de entradas, longe disso. A pequenez do nosso mercado não dá para mais. Estamos em 29.º na tabela mundial das receitas do cinema francês, à frente de uma Grécia mas bem atrás de países como Peru, Indonésia ou Polónia.

"Creio que o sucesso de vendas do cinema francês em Portugal passa por sermos um bom exemplo de uma alternativa ao cinema de Hollywood. A nossa produção representa o que se entende como cinema independente. Sinto que os portugueses olham para o cinema francês com uma certa proximidade e espero que se revejam numa mesma cultura", refere a diretora da Unifrance, Isabelle Giordano.

Nos dados entregues à imprensa, relativos a 2015, Portugal tinha estreado 72 filmes franceses e o maior sucesso chamou-se Taken 3, com 147 mil bilhetes vendidos (curiosamente, um filme falado em inglês). Giordano referiu ainda que em 2016 o cinema francês teve as piores receitas internacionais dos últimos anos mas em 2017 espera-se um ano fortíssimo.

O novo filme de Luc Besson, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, sozinho, pode triplicar os resultados do ano passado. Trata-se de um blockbuster de ficção científica cujo orçamento andou perto dos 200 milhões de euros e, mais uma vez, tem atores de Hollywood e é em inglês.

À parte deste caso "global", da nova safra foram apresentados títulos que em 2017 vão chegar aos nossos ecrãs, como Rock "n"Roll, de Guillaume Canet, no qual ele e Marion Cotillard interpretam-se a si próprios numa comédia autobiográfica a satirizar o estado do cinema francês. Grandes esperanças também para dois biopics muito esperados: Redoutable, de Michel Hazanavicius, com um calvo Louis Garrel como Jean-Luc Godard no seu período revolucionário, e Rodin, de Jacques Doillon, com um Vincent Lindon irreconhecível como o famoso artista francês. Houve também o acontecimento Lumière!, documentário de Thierry Frémaux, prontamente adquirido por uma distribuidora portuguesa.

Dos filmes novos, o DN viu um dos mais badalados, precisamente a biografia de Dalida, a cantora italiana que reinou nos tops. Dalida é um filme de Liza Azuelos e, apesar de alguma energia iconográfica, resume a vida da cantora como uma série de peripécias românticas a lembrar telenovelas mexicanas. Desilusão considerável...

Já comprados do ano anterior, 32 filmes tiveram uma comitiva artística que falou com a imprensa portuguesa, como por exemplo Olivier Assayas, Bertrand Tavernier, Hugo Gelin, Hafsia Herzi, Lily-Rose Depp, Bérénice Béjo ou Isabelle Huppert, que venceu um prémio especial oferecido pelo governo francês em nome da Unifrance. Huppert, atriz que em França tem um país inteiro a torcer pela nomeação ao Óscar como melhor atriz em Ela, de Paul Verhoeven. Durante os encontros aproveitou para promover o bastante mais leve Souvenir, comédia musical de Bavo Defurne, também com estreia confirmada para Portugal, mas também protestou com algum humor com os jornalistas que apenas lhe perguntavam sobre os festejos da vitória nos Golden Globes e a possível nomeação ao Óscar (algo prejudicada por ter ficado de fora da lista do Screen Ators Guild).