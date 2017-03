Pub

Entre os 25 nomeados estão nomes como Radiohead ou Blood Orange

O disco Drifter dos portugueses First Breath After Coma está nomeado para o prémio de Álbum do Ano da IMPALA (Associação de Empresas de Música Independente/Independent Music Companies Association), foi hoje anunciado.

A lista de nomeados inclui, entre outros, "A Moon Shaped Pool", dos Radiohead, "Freetown Sound", de Blood Orange, "Mechanics", de Jolly Mare, e "Gewoon Boef", de Boef.

"Mais uma vez a seleção sublinha a diversidade e qualidade das editoras independentes de toda a Europa. Este ano estão nomeados 25 álbuns e representados 19 países", lê-se no site da IMPALA.

"Drifter", dos First Breath After Coma, foi editado pela Omnichord Records. O disco, que contou com colaborações de noiserv e André Barros, é o segundo de originais da banda de Leiria e foi parcialmente financiado por fãs, através de 'crowdfunding' (financiamento colaborativo).

Os First Breath After Coma são Roberto Caetano (voz), Telmo Soares (guitarra e voz), Rui Gaspar (baixo e voz), Pedro Marques (bateria e voz) e João Marques (teclas).

No ano passado, a IMPALA distinguiu "Vestiges & Claws", de Jose Gonzalez, com o prémio de Álbum do Ano.

O vencedor deste ano será anunciado no final do mês.