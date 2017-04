Pub

Lugar aos novos da música nacional em palco exclusivo do Super Bock Super Rock

NBC, Sensible Soccers ou Manuel Fúria e os Náufragos são alguns dos nomes que fazem parte de um quarto palco no Festival Super Bock Super Rock (SBSR), exclusivo à música portuguesa, e revelados ontem na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. "A escolha não foi fácil", resumiu Luís Montez no final da conferência de imprensa de apresentação do palco LG by SBSR.fm e respetivo alinhamento. O diretor da Música no Coração - produtora do festival desde a primeira edição - e proprietário da estação SBSR.fm recordou que a "aposta na música portuguesa" não é de agora no evento que chega este ano à 23.ª edição.

A escolha das propostas musicais coube ao coordenador da SBSR.fm, Tiago Castro. O autor do programa Ponto Pê Tê, onde tem divulgado as novidades da música portuguesa, explicou que o cartaz foi ultimado tendo em conta o alinhamento dos cabeças de cartaz, que atuam no palco Super Bock. Assim, no dia 13 de julho, no qual pontificam os Red Hot Chili Peppers, o palco LG by SBSR.fm terá sons de rock: Minta & The Brook Trout, Manuel Fúria e os Náufragos e Throes + The Shine. Os portugueses Capitão Fausto, repetentes no SBSR, são desta feita promovidos ao palco principal. No dia seguinte o rapper Future e os britânicos London Grammar são os nomes mais sonantes, pelo que ao norte-americano juntam-se as rimas do portuense Keso, e do são-tomense NBC e os sons eletrónicos dos lisboetas Octa Push. No último dia, regressa o rock (ou não fosse o mote do festival) e se no palco Super Bock há Foster the People e Deftones, no palco agora anunciado apresentam-se Stone Dead, Black Bombaim e Sensible Soccers.

Para os patrocinadores do quarto palco, LG Portugal, pela voz do presidente Ruy Conde, o SBSR "é um festival disruptivo a nível de tecnologia". Esta empresa lançou também um desafio aos estudantes de quatro escolas de comunicação e imagem (ETIC, Restart, FLAG e EPCI): criar um videoclip para uma música de NBC ou de Manuel Fúria, na condição de ser integralmente gravado com a tecnologia 4K dos smartphones sul-coreanos. Os vencedores terão a possibilidade de realizarem um videoclip oficial.

O alinhamento do festival, que decorre mais uma vez no Parque das Nações, em Lisboa, ainda não está fechado. No palco Carlsberg só foi divulgada a atuação de Tuxedo, ao passo que no palco EDP já se sabe que, entre outros, há Bruno Pernadas, Língua Franca (Capicua, Emicida, Rael e Valete), Slow J ou Boogarins. Os passes para os três dias já se encontram esgotados, bem como os bilhetes para 13 de julho.