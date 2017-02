Portugal é bicampeão do mundo de fotografia

Pub

O conjunto de fotógrafos nacionais venceu a competição pelo segundo ano consecutivo

Portugal é o país vencedor do World Photographic Cup, campeonato do mundo da fotografia, que se realizou no Japão. Esta é a segunda vez consecutiva que o conjunto dos fotógrafos nacionais alcança a melhor classificação da iniciativa.

Com 26 equipas de fotógrafos, oriundos de quatro continentes, este campeonato distinguiu os melhores em diversas categorias, desde o género retrato ao género natureza, passando pelas fotografias de casamento, reportagem, ilustração ou comerciais.

Com uma única medalha, a de bronze atribuída a José Almeida na categoria de ilustração, Portugal conseguiu sete presenças nos vários top-10, pelo que reuniu 34 pontos. Ficou assim à frente dos Estados Unidos e da Rússia, que ficaram na segunda e terceira posições, respetivamente.

As medalhas de ouro foram para os seguintes fotógrafos: Dušan Holovej, Eslováquia (Comercial), Antti Karppinen, Finlandia (Ilustração), Pepe Soho, México (Natureza), Eelena Malysheva, Rússia (Retrato), Goh Wee Seng, Singapura (Reportagem), Lee Howell, Reino Unido (Casamento).

