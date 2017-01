Pub

"O Bosque dos Quincôncios", de Grégoire Leprince-Ringuet

Actor a estrear-se como argumentista/realizador, Grégoire Leprince-Ringuet protagoniza uma encenação bizarra e envolvente de um clássico triângulo amoroso. Por um lado, encontramos uma pulsão romântica devedora do mais austero classicismo; por outro lado, deparamos com um impulso poético que, é caso para dizê-lo, deve ser tomado... à letra. Isto porque num tempo de muitas ações visuais, mais ou menos saturadas de efeitos especiais, Leprince-Ringuet arrisca fazer um filme com gloriosos diálogos em verso, desse modo reencontrando um gosto surreal que nos remete para a figura tutelar de Jean Cocteau.

Descoberto por André Téchiné em 2003 (quando lhe deu um papel no seu filme Os Fugitivos), eis um cineasta de 29 anos que se afirma como um legítimo herdeiro de uma bela herança temática e estética.

Classificação: **** muito bom