"Mediterrâneo", nono livro de originais do autor, é o vencedor do Prémio de Poesia António Ramos Rosa.

João Luís Barreto Guimarães foi o vencedor do prémio de Poesia António Ramos Rosa com Mediterrâneo, o seu nono livro de originais, anunciou a editora Quetzal em comunicado.

O júri do prémio, do qual fizeram parte Nuno Júdice, José Tolentino Mendonça e Adriana Nogueira, decidiu galardoar este ano a mais recente obra do poeta portuense. Publicado em março de 2016, Mediterrâneo é, segundo a editora, "uma deambulação pela história e pela cultura europeia e mediterrânica, atravessando a paisagem física e espiritual, bem como o tempo entre a Antiguidade clássica e a contemporaneidade".

Esta é a VI edição deste prémio de poesia, instituído pela Câmara Municipal de Faro, em 1999. A cerimónia de entrega realizar-se-á no dia 9 de setembro, às 17h, em Faro.