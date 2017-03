Pub

A pintura "Composition", de 1948, de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), do período pós-Guerra, foi vendida em leilão, na quarta-feira, em Lisboa, por 220 mil euros, revelou hoje fonte da leiloeira Veritas Art.

Contactada pela agência Lusa, fonte da área de comunicação da leiloeira indicou que as duas outras telas da pintora, do mesmo período - "Praça Duque de Saldanha" e a outra sem título - acabaram por não ser vendidas neste leilão.

As obras, provenientes de uma coleção particular portuguesa, figuram no "Catalogue Raisonée" de Vieira da Silva e fizeram parte de várias exposições individuais e coletivas, realizadas em todo o mundo, em diferentes décadas.

No mesmo leilão foi vendido um outro óleo sobre tela de Vieira da Silva, também sem título, mas de 1980, por 35 mil euros.

Ambos os quadros de Vieira da Silva foram vendidos a colecionadores portugueses, indicou a leiloeira à agência Lusa.

Os quadros de Vieira da Silva foram criados na sequência do regresso da pintora à Europa, após um exílio de sete anos no Brasil, durante a II Guerra Mundial, depois de a ditadura portuguesa, que tinha Oliveira Salazar como presidente do Governo, lhe ter recusado a restituição da cidadania.

No leilão de quarta-feira foi vendida ainda uma obra de Jean-Paul Riopelle (1923-2002), sem título, por 110 mil euros, e uma obra de Júlio Pomar, de 1992, por 80 mil euros, intitulada "Adão, Eva e a serpente (com um cacho de bananas no Brasil colonial, sendo a Eva uma índia e Adão um escravo preto de libré)".

O leilão, com 130 lotes, integrava ainda obras de Paula Rego, Julião Sarmento, Nan Goldin, Andrew Wyeth, Karel Appel e Erró, entre outros.