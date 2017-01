Thomas Lauderdale, pianista, compositor e diretor do projeto, com a cantora China Forbes, voz principal da “pequena orquestra” de Portland

Vinte anos e dez álbuns depois, eles continuam a seguir o lema: por uma boa canção vamos ao fim do mundo. Agora, com o disco "Je Dis Oui!" estendem o garimpo a Portugal

Quando a história começou, as palavras - mais do que o som - pareciam uma declaração de guerra aos bons costumes: "Eu não quero trabalhar / Eu não quero almoçar / Quero apenas esquecer / E, em seguida, fumo." Claro que, quem não se ficasse por este refrão insurgente, rapidamente compreenderia que ele se enquadrava no particular sentido de humor dos seus criadores, uma "pequena orquestra" (a expressão é do fundador, Thomas Lauderdale) de Portland, Oregon, Estados Unidos da América.

Ninguém esperava que fossem um êxito, muito menos com uma canção "preguiçosa" e "provocadora" mas que, afinal, se chamava Sympathique, tal como o álbum de estreia do combo. Ainda por cima, o tema era cantado em francês - apenas uma das muitas línguas percorridas no reportório dos Pink Martini - e a imagem dos músicos garantia outro contraste poderoso: fatos e gravatas para eles, vestidos brilhantes para elas. Nada de rock, muitas aproximações às sonoridades latinas, japonesas, árabes, muito jazz e muito vaudeville, quase sempre a deixar passar uma sensação de ligeireza, desmentida pelos afincados desempenhos dos instrumentistas e dos cantores.

Outro sinal que se retinha e que autonomizava estes "vermutes": os dois primeiros versos da canção que os popularizou são roubados, com a devida vénia, a um poema (Hotel) de Guillaume Apollinaire ("Ma chambre a la forme d"une cage / Le soleil passe son bras par la fenêtre"). Para um conjunto de norte-americanos do Pacífico, começavam a emergir as diferenças.

Passaram vinte anos e dez álbuns - incluindo uma retrospetiva carregada de inéditos, um disco com temas de Natal, outro em parceria com uma famosa cantora japonesa, Saori Yuki, ainda um com um grupo vocal chamado The von Trapps, quatro irmãos que são realmente descendentes diretos da família imortalizada no filme Música no Coração -, fica claro que um dos objetivos de Lauderdale, pianista, compositor e diretor do projeto, está cumprido.

Basta olhar para o rol de compositores e autores cujas portas os Pink Martini franquearam, sem medos: Chopin, Ravel, Schubert, Verdi e Heitor Villa-Lobos, se quisermos começar pelos "clássicos"; Irving Berlin, Rodgers e Hart, Harold Arlen, Cole Porter, Johnny Mercer e até Scott Joplin, se preferirmos olhar para o great american songbook; hispânicos (da Europa e da América Latina) que vão de Manuel Jiménez a Agustin Lara e a Ernesto Lecuana; brasileiros como Ary Barroso, Ataúlfo Alves ou Jorge Benjor; destacados integrantes da tradição musical nipónica, árabe e da Europa de Leste (Rússia, Ucrânia, Roménia); homens ligados à música de filmes, como Henry Mancini ou Francis Lai; alguns arquitetos do edifício pop, como a dupla Leiber e Stoller ou Barry Mann; mas também os francófonos Henri Salvador e Georges Mustaki, os Abba, a canadiana Anna McGarrigle ou a sul-africana Miriam Makeba. A volta ao mundo em canções? No mínimo...

Escala portuguesa

À medida que vão ganhando popularidade e reconhecimento, estendem também a lista de colaboradores ativos. Contaram, nas suas gravações, com ajudas da matriarca Chavela Vargas, de Moustaki, do guitarrista francês Philippe Katerine, de Phyllis Diller e Wayne Newton, do notável Rufus Wainwright, dos irlandeses Cheiftains. E até conseguiram pôr o realizador Gus van Sant a cantar...

No capítulo dos idiomas, batem-se de igual para igual com os poliglotas: inglês, francês, castelhano, italiano (e até napolitano), russo, romeno, croata, alemão, japonês, hebreu, árabe, persa... e também português.

Até Je Dis Oui!, isso ficava a dever-se exclusivamente aos nativos do outro lado do Atlântico. Agora, tudo muda com a abordagem a Solidão que é, na verdade, uma versão da Canção do Mar, com um poema diferente. Essa mudança terá ficado a dever-se ao realizador francês Henry Verneuil que, em Lisboa, dirigiu Les Amants du Tage (Os Amantes do Tejo), com Daniel Gélin, Françoise Arnoul e Trevor Howard. Verneuil convidou Amália Rodrigues para um pequeno papel e para cantar duas canções: a versão à época menos incómoda de Mãe Preta, rebatizada como Barco Negro, e esta Solidão. Vá lá saber-se porquê, o homem que haveria de dirigir A 25.ª Hora e O Clã dos Sicilianos acabou por pedir a David Mourão-Ferreira que escrevesse uma nova letra, para substituir a original de Frederico de Brito, rapidamente recuperada. E é com essa versão que os Pink Martini inauguram as suas escalas portuguesas.

De resto, o álbum não altera os parâmetros habituais: trabalha com uma peça de Schubert como lida com uma belíssima adaptação de Pata Pata (o "hino" de Miriam Makeba), não falha nas piscadelas de olho aos grandes standards, como Blue Moon (cantada por Rufus Wainwright, um aficionado da dimensão transversal do grupo) e Love for Sale, faz finca-pé nas canções em árabe e acrescenta mais duas novidades em francês, entre outras aventuras. A tónica é a mesma: eficiência e bom gosto.

E Lauderdale, 46 anos, continua um caminho que lhe permite - com a infalível cumplicidade da cantora China Forbes, primeira figura nas vocalizações da banda, espantosa mestre-de-cerimónias nos deliciosos espetáculos do conjunto (que já passou por Portugal) - ir cumprindo aquilo que talvez não marcasse presença nos seus melhores sonhos: dotar a "pequena orquestra" de um raio de alcance cada vez maior. Tal como o prazer de voltarmos a um diletantismo muito bem orientado, como acontece neste disco. E em todos os outros, já agora.