Em resposta à ordem executiva do Presidente americana que impede a entrada no país a cidadãos de sete países de maioria muçulmana, o MoMA mudou as obras das suas galerias

Donald Trump foi muito claro ao assinar a ordem executiva que suspende a entrada de refugiados sírios nos Estados Unidos indefinidamente e bloqueia a de cidadãos do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen por 90 dias. Refugiados de outros países que não a Síria foram impedidos de entrar por 120 dias. O nova-iorquino Museu de Arte Moderna (MoMA) foi tão claro como o Presidente americano quando ontem, sexta-feira, tirou das suas paredes obras de Picasso, Matisse ou Picabia para os substituir por obras da sua coleção, assinadas por artistas oriundos dos sete países visados pela ordem de Trump.

E para que não houvesse dúvidas acerca das mudanças feitas nas galerias que albergam a coleção permanente do museu no seu quinto piso, perto de cada uma dessas obras, conta o New York Times, que avançou a notícia, lê-se: "Esta obra foi feita por um artista de um país a cujos cidadãos está a ser negada a entrada nos Estados Unidos, de acordo com uma ordem presidencial executiva assinada a 27 de janeiro de 2017. Esta é uma entre várias obras de arte da coleção do museu expostas nas galerias do quinto piso para afirmar os ideais de hospitalidade e liberdade que são vitais para este museu, como são para os Estados Unidos."

São pinturas, vídeos, esculturas ou fotografias feitos por artistas que nasceram em países cujos cidadãos não podem entrar nos EUA. O MoMA, de onde habitualmente não saem pareceres ou tomadas de posição políticos, junta-se assim às vozes que têm sido ouvidas nos aeroportos americanos, as de líderes mundiais, e do próprio António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, que condenou a decisão de Trump, afirmando: "Medidas cegas, não fundamentadas numa inteligência sólida, tendem a ser ineficazes pois correm o risco de serem ultrapassadas pelos atuais sofisticados movimentos terroristas globais."

Desde ontem que os curadores Christophe Cherix, Jodi Hauptman, e Paulina Pobocha puseram The Mosque (1964), do mestre sudanês Ibrahim El-Salahi ao lado de uma das maiores obras de Picasso, Les Demoiselles d"Avignon (1907). Mon Père et Moi (1962), do artista iraniano Charles Hossein Zenderoudi, está na galeria Matisse, pertíssimo de Les Marocains (1916).

"The Mosque" (1964), do sudanês Ibrahim El-Salahi

Há uma enorme fotografia de Shirana Shahbazi, artista com nacionalidade alemã mas nascida no Irão, na galeria Dada, perto de To Be Looked at (from the Other Side of the Glass) with One Eye, Close to, for Almost an Hour (1918), de Marcel Duchamp. A estes juntam-se ainda obras de Tala Madani, americana nascida no Irão, ou Parviz Tanavoli, iraniano a viver no Canadá, ou o também iraniano Siah Armajani, cuja instalação Elements Number 30 figura agora na entrada do museu.

"Chit Chat", vídeo da iraniana Tala Madani

O MoMA lembrou ainda na sua página de Facebook que outra das obras que incluiu nas suas galerias é da arquiteta Zaha Hadid, que morreu no ano passado. "Hadid (britânica nascida no Iraque) tornou-se em 2004 na primeira mulher, e primeira iraquiana, a vencer o Prémio Pritzker de Arquitetura." Agora a obra The Peak Project, Hong Kong, China (1991), que ela assina, convive com The Sleeping Gypsy (1897), de Henri Rousseau.

Um advogado do Departamento de Justiça americano - envolvido num processo que diz respeito a dois irmãos do Iémen que aterraram em Washington no sábado passado e, obrigados a entregar os vistos, foram postos num avião para regressar à Etiópia -, Simon Sandoval-Moshenberg, afirma existirem já cem mil vistos revogados desde que Trump assinou a ordem, contava o Washington Post na sexta-feira. O Departamento de Estado veio depois negar essa informação, dizendo que este será, no limite, de 60 mil.