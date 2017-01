Pub

Assina mais de 20 óperas, oito sinfonias e inúmeras peças em ligação com outras artes. Sem se libertar do rótulo de minimalista

Há algum tempo, Philip Morris Glass, nativo de Baltimore, Maryland, que hoje completa 80 anos, mantinha hábitos tão invulgares como rigorosos. Por exemplo, deitava-se por volta da uma da manhã e, às seis, já estava a pé. Não dispensava a prática diária de yoga. Seguia, desde os 20 anos, uma dieta vegetariana e teimava na rotina de nunca ultrapassar os dois ou três copos de vinho por semana. Em discurso direto, sintetizava assim o seu modus vivendi: "São hábitos que mantenho sem esforço especial, até porque a contrapartida é estar em pleno para desenvolver a minha atividade. Treino como um atleta, não só fisicamente mas no que diz respeito à alimentação e ao sono. E não, não me considero um escravo da disciplina - cumpro aquilo que me proponho fazer precisamente porque tenho muito medo do caos e do que ele pode causar-me".

Até aqui se sente a presença do seu amor pelo que faz: Glass assume estas regras em nome da sua disponibilidade concentrada para a Música e vai buscar este "quadro normativo" à própria Música: "Quando eu era uma criança, os meus pais puseram-me a estudar Música porque era um sinal exterior de uma boa educação. Quando chegou a vez dos meus filhos, eu apliquei-lhes a mesma receita, mas por razões diferentes - quis, sobretudo, que eles aproveitassem os hábitos de trabalho que a Música exige e que ficam para toda a vida, seja qual for o ramo de atividade".

Ao longo do seu percurso, Philip Glass tem-se mostrado sempre agradecido ao pai, que o levou a iniciar-se no estudo do violino e da flauta logo aos oito anos. Benjamin Charles Glass, casado com Ida Gouline, bibliotecária e voluntária no apoio aos sobreviventes do Holocausto, depois da II Guerra Mundial, tinha uma ligação prática com a Música, uma vez que era proprietário de uma loja de discos. Tal significou um contacto precoce de Philip com a Música, em que o pai o deixava à solta, não hierarquizando nem impondo nomes ou escolas, embora não escondesse o gosto por alguns compositores da Europa Oriental (onde se situam as raízes dos antepassados de Glass), como Bartók ou Shostakovich. O jovem Philip chegou cedo aos estudos superiores: aos 15 anos, já cursava Matemática e Filosofia na Universidade de Chicago. Numa primeira viagem a Paris, em 1954, descobre a música de Webern (e, também, os filmes e os escritos de Jean Cocteau, que lhe deixam marcas perenes). Na Juilliard School of Music, onde tem como colegas Steve Reich e Peter Schiekele, dá-se a descoberta do piano, ainda hoje o seu instrumento de eleição, embora defenda que cabe ao violoncelo a "maior proximidade à voz e à mente humanas".

Terminada a permanência académica em Juilliard, Philip Glass vive dois anos em Pittsburgh, para uma pós-graduação em composição. De seguida, vem outro momento decisivo: uma bolsa de estudo que lhe permite viver em Paris, de 1964 a 1967, e estudar com a famosa compositora Nadia Boulanger, a quem passaram "pelas mãos" alunos como Aaron Copland, Quincy Jones, Daniel Barenboim ou Astor Piazzolla. Com Boulanger, aprofunda o conhecimento dos dois compositores que continua a citar como as suas maiores influências: Bach e Mozart. Em paralelo, Glass volta a usufruir de um momento cultural estimulante, com a explosão da Nouvelle Vague, de Godard e Truffaut. Além disso, como faz questão de recordar, foi vizinho de Samuel Beckett, chegando a compor a música para uma encenação de uma peça do dramaturgo irlandês. Colabora com o indiano Ravi Shankar, gostando ainda hoje de dizer que o "descobriu" antes dos Beatles. Toda esta animação haveria de contribuir, de forma decisiva, para a ideia e para a prática de ligação da Música a outras Artes. Regressa aos Estados Unidos, fixando-se em Nova Iorque. Aí, assiste a um concerto com obras de Steve Reich, que o impressiona sobremaneira. E, de seguida, funda o Philip Glass Ensemble (1971).

Taxista e canalizador

As suas composições dessa época - e também a preferência pela respetiva apresentação em galerias de arte e em lofts do Soho nova-iorquino - empurram-no para os braços de um grupo rapidamente catalogado como "minimalista", que inclui também Reich, La Monte Young e Terry Riley. Ainda assim, Glass prefere dizer da sua Música que esta se baseia em "estruturas repetitivas" - talvez o culminar desta fase se concentre em Music In Twelve Parts, uma sequência de quatro horas de música, apresentada em 1974. Depois, veio a sua notável colaboração com o encenador e "artista visual" Robert Wilson, a ópera Einstein On The Beach, estreada no festival de Avignon, no ano seguinte.

Apesar de um crescente reconhecimento, Philip Glass não se dedicava exclusivamente à Música. De resto, até aos 42 anos, manteve sempre outros empregos, fosse como taxista ou como canalizador. Causou um choque tremendo ao crítico musical Robert Hughes quando se apresentou em casa deste para lhe arranjar o lava-louças. Noutra ocasião, manteve uma animada conversa com uma passageira que transportou no táxi que conduzia, em que a senhora lhe disse, depois de olhar para o seu cartão de motorista, que ele partilhava o nome com um "famoso compositor"...

Glass recorda um ponto de honra: "Sempre procurei trabalhos que não me ocupassem o espírito, que fossem mais virados para o desempenho manual, de forma a poder manter a alma a razão na Música". Ainda assim, depois de mais duas peças, a ópera Satyagraha e Akhnaten (cantada em hebreu bíblico e em egípcio arcaico), o fluxo de encomendas acabou por permitir ao compositor uma dedicação a tempo inteiro.

O encontro pleno com o Cinema dá-se em 1982, com Koyaanisqatsi, de Godfrey Reggio (com quem repetirá a experiência em Powaqqatsi, de 1986, e Naqoyaqatsi, e 2002). Depois disso, a par de múltiplas colaborações com o Teatro, as Artes Visuais e as performances, que o levam, entre outros a colaborar com Doris Lessing, devemos-lhe, entre outras, as bandas sonoras imaculadas de filmes como Mishima (de Paul Schrader), O Agente Secreto (de Christopher Hampton), A Janela Secreta (de David Koepp), Tirar Vidas (de D.J. Caruso), Terra Mágica (de Joshua Michael Stern), O Ilusionista (de Neil Burger), O Sonho de Cassandra (de Woody Allen) ou Sem Reserva (de Scott Hicks), merecendo especial saliência as três que foram nomeadas para o Óscar respetivo, Kundun (de Martin Scorsese), a sublime As Horas (de Stephen Bladry) e Diário de Um Escândalo (de Richard Eyre).

Com largas dezenas de obras publicadas, Glass nunca escondeu a sua abertura à música pop e rock: não só assinou uma versão orquestral dos álbuns Low e Heroes, de David Bowie, como editou um álbum de canções escritas a partir de poemas de Paul Simon, David Bowie, Laurie Anderson e Suzanne Veja - Songs From Liquid Days, de 1986. E, se dúvidas houvesse, também foi o único compositor erudito ocidental a participar numa emissão do célebre programa televisivo de humor Saturday Night Live. O que diz muito, ou quase tudo.