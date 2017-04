Pub

A quinta (e penúltima temporada do aclamado drama de espionagem The Americans chega esta noite a Portugal

Num momento em que a investigação sobre a suspeita de interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas ainda está a desenovelar-se, ganha contornos de inesperada atualidade The Americans (estreia hoje às 23.55, Fox Crime), a série sobre um casal de espiões russos infiltrado nos Estados Unidos. O criador da série (e produtor executivo) Joe Weisberg diz à Assignment X que se diverte no Twitter quando alguém escreve sobre o momento político em Washington e o compara à temporada 20 de The Americans. "Dir-se-ia que receberiam uma condecoração", graceja o produtor executivo Joel Fields sobre a dupla Elizabeth e Philip Jennings (interpretados por Keri Russell e Matthew Rhys), caso vivessem na realidade e nos dias de hoje.

Prémios e distinções (dos mais sonantes), a série não teve em grande número: arrecadou dois Emmys pelo papel secundário de Claudia, interpretado por Margo Martindale. Há a registar, no entanto, um crescente reconhecimento: The Americans teve cinco nomeações nos últimos Emmys e duas nos Globos de Ouro (Rhys perdeu para Billy Bob Thornton e Russell para Claire Foy). A crítica tem sido generosa - e daí advém a maioria dos prémios recebidos. Ora atente-se neste exemplo: "Desde que começou, este drama de espionagem ofereceu mudanças emocionantes, desempenhos fabulosos, uma atmosfera maravilhosamente triste e uma recriação irrepreensível da guerra fria nos anos 80", escreveu a editora da crítica de TV da Variety Maureen Ryan, aquando da estreia da quarta temporada. "O que é ainda mais admirável é o modo como a série rejeitou silenciosamente a ideia de mudar o seu ADN para se tornar mais comercial. The Americans poderia facilmente ter seguido em direções mais irreais ou absurdas, mas (os produtores) nunca sucumbiram à tentação de a tornar mais eficaz e menos inteligente. Isto é um merecido elogio neste tempo, quando a cacofonia de séries superficialmente ultrajantes cresce de dia para dia", sustentou.

Que The Americans não conseguiu atrair as mais vastas audiências é um facto, mas não é crível que os seus produtores alguma vez sonhassem em derrotar a concorrência infestada de zombies ou de reality. Estreada nos Estados Unidos no início de março, a quinta temporada teve um arranque dececionante no que a espectadores concerne (menos de um milhão no universo de adultos entre os 18 e os 49 anos). A mudança de horário pode ajudar a explicar, até porque na semana seguinte quase triplicou o número de espectadores.

Neste momento, todavia, os números das audiências não devem causar grande impacto nos planos para a série. Weisberg e Fields anunciaram que a série termina na sexta temporada (após os 13 da corrente e 10 episódios da final). À Assignment X, a dupla de produtores executivos revela que só no final da terceira temporada é que tomaram consciência de que estavam "a contar uma história que iria ser transversal a várias temporadas".

E que história é esta que parece ter ganho vida própria e saído do controlo dos seus criadores? É sobretudo sobre o relacionamento de Elizabeth e Philip. Casal forjado pelos soviéticos para levarem uma vida dupla (donos de uma agência de turismo, pais de dois filhos e espiões), vão descobrindo o amor entre eles à medida que o desencanto com a profissão e o regime soviético cresce - em especial por parte de Philip - e a cada vez mais complexa gestão do secretismo com os filhos Paige (Holly Taylor) e Henry (Keidrich Sellati), já na adolescência. Como num twist que só as melhores séries nos proporcionam, Joe Weisberg define a série: "É sobre o casamento, a família, a identidade e a confiança."