O diretor artístico do Museu Coleção Berardo, Pedro Lapa, deixou o cargo ao fim de seis anos por ter terminado a comissão de serviço, anunciou o museu esta quinta-feira, em comunicado.

De acordo com o comunicado, o historiador de arte, que cessou funções a 02 de abril, "dedica-se agora a novos projetos, mantendo de futuro colaborações de natureza autoral com o Museu Coleção Berardo".

Ainda segundo o museu, o colecionador José Berardo e o Conselho de Administração da Fundação Berardo "louvam o trabalho realizado e a dedicação integral, durante os seis anos em que Pedro Lapa dirigiu artisticamente o Museu Coleção Berardo, fazendo votos para que os seus projetos futuros continuem a obter os maiores sucessos".

A Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo renovou no ano passado o acordo de comodato para permanência do Museu Berardo por mais seis anos, renováveis, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.