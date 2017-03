Pub

A cantora canadiana atua a 8 de julho em Algés.

A cantora canadiana Peaches apresenta-se no dia 8 de julho, no Festival Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés. Peaches sobe ao Palco Heineken no mesmo dia em que atuam Depeche Mode, Imagine Dragons, Kodaline, Cage The Elephant, entre outros.

Peaches traz consigo os temas do seu quinto álbum de originais, RUB.

O próximo Nos Alive realiza-se nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2017.Estão já confirmados nomes como The Weeknd, The XX. Foo Fighters, The Kills, Warpaint e Savage. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.