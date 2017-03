Pub

Vamos fazer como nas sequelas do cinema e começar pela última cena do capítulo anterior, neste caso da peça com que o DN lançou o concerto dos Korn no Campo Pequeno, em Lisboa, que se realizou na quarta-feira à noite. "A questão que muitos colocarão é se este regresso às origens, a reclamar saltos das plateias, ainda faz sentido em 2017 e tem o mesmo efeito que teve na adolescência de há vinte anos, quando ainda eram novidade. Resta esperar pelo concerto para perceber se ainda geram a mesma reação "molas nos pés" no público. Assim o sistema de som o deixe." E a resposta é "sim", "sim" e "talvez".

Sim, o sistema de som deixou desta vez. Aliás, bastou ouvir o bem pesado concerto dos Heaven Shall Burn - que, com os Hellyeah, tiveram a missão de aquecer a plateia, que às 21.00 já estava repleta - para perceber que nada seria como no Rock in Rio 2016 e que desta vez o PA da banda não ia desiludir. Isto apesar de um ou outro aceno de descontentamento de Brian Head Welch em relação ao som da sua guitarra durante o espetáculo dos Korn.

Como seria de esperar, a banda não passou ao lado do fiasco de há cerca de 10 meses, quando, ao fim de três tentativas, teve de abandonar mais cedo o palco do parque da Bela Vista, e pediu desculpa aos fãs portugueses. "Não foi culpa de ninguém. Demos concertos por todo o mundo e aquilo foi logo acontecer aqui. Em meu nome e de toda a banda, pedimos muitas desculpas", disse Jonathan Davis, o vocalista da banda, logo na primeira vez que se dirigiu ao público que enchia o Campo Pequeno. Mas, nessa altura, já estavam perdoados há muito, o que nos leva ao segundo ponto afirmativo.

Sim, os Korn ainda geram o efeito "molas nos pés". Desde os primeiros acordes de Right Now, a música que marcou o início da atuação dos californianos, que se percebeu que não havia qualquer ressentimento em relação à banda e que a noite ia ser de suor e muito trabalho para os seguranças, que durante hora e meia de concerto retiraram dezenas de espectadores que "surfavam" nas filas da frente. Saltos, muitos saltos, mosh e até uma wall of death durante a música Good God - em que a plateia foi dividida em dois até colidir ao som de why don"t you get the fuck out of my face gritado por Davis -, não faltaram demonstrações de dedicação.

Reações, diga-se, inteligentemente geridas pela banda, que criou uma verdadeira setlist de celebração, recheada de greatest hits, com apenas duas músicas do novo álbum num total de 15 tocadas, já contando com o encore que terminou ao som do hino Freak on a Leash. Mas serão essas demonstrações a prova de que os Korn ainda tocam da mesma forma as novas gerações como o faziam há duas décadas, eles que caminham para os 25 anos de carreira?

É aqui que entra o nosso "talvez". Isto porque entre as muitas caras jovens na plateia se via o mesmo número de fãs já para lá dos trinta. E se olhássemos apenas para as bancadas, também elas quase completamente cheias, a balança desequilibrava-se a favor da "velha guarda", fãs que ainda se lembram da primeira atuação dos Korn em Portugal, na passagem do milénio, no então Pavilhão Atlântico. E estes sabiam ao que iam: celebrar uma relação de décadas com a banda, que também terá ajudado a criar - juntamente com a expectativa da redenção da banda em relação ao Rock in Rio - um ambiente de especial excitação no Campo Pequeno. E diga-se que a dedicação foi recompensada. A banda, adulta e numa boa fase criativa depois de desavenças internas, deu-lhes o que eles queriam ouvir e fê-lo de forma quase sempre impecável, naquele que terá sido o seu melhor concerto no nosso país. Pazes feitas.