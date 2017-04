Pub

Depois do documentário e da exposição na Casa das Histórias, Paula Rego apresenta obras no centro comercial, em Lisboa.

A artista Paula Rego vai apresentar uma exposição pela primeira vez num espaço comercial, no âmbito da 7.ª edição do projeto "A Arte chegou ao Colombo", em Lisboa, de 27 de junho a 27 de setembro.

De acordo com a organização, na exposição do Centro Colombo vão estar 59 obras, entre elas "Fada Azul e Pinóquio", que será apresentada pela segunda vez em público, em Portugal, 20 anos depois de ter sido exposta no Centro Cultural de Belém.

A exposição - dedicada às "Estórias" e "Contos" de Paula Rego que lhe marcaram a vida e o percurso artístico - vai conter obras em gravura, pintura, pastel e litografias. Os parceiros da iniciativa do Colombo são a Casa das Histórias Paula Rego e a Fundação D. Luís I, ambas em Cascais.

Além desta exposição, em julho, a pintora será homenageada na 19ª edição da Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira.

Na última semana, estreou-se em Portugal um documentário sobre a sua vida e obra intitulado "Paula Rego, Histórias & Segredos", realizado pelo cineasta Nick Willing, filho da artista plástica.

Também foi inaugurada uma nova exposição, com o mesmo título, na Casa das Histórias Paula Rego, com recriação do ateliê da pintora, a série de pinturas sobre depressão e uma seleção das obras mais importantes da artista. A mostra conta com cerca de 80 obras e ocupa as sete salas do museu, apresentando algumas pela primeira vez em Portugal, como a série "Depressão", revelada em março, em Londres.

A iniciativa "A Arte chegou ao Colombo" foi lançada em 2011 e contou, no primeiro ano de arranque, com a parceria do Museu Coleção Berardo na exposição dos trabalhos de quatro artistas nacionais -- Joana Vasconcelos, Miguel Palma, Susana Anágua e Isaque Pinheiro.

Seguiram-se depois o Museu Nacional de Arte Antiga (2012), a exposição "Andy Warhol -- Icons" (2013), a instalação interativa "The Pool" da artista norte-americana Jen Lewin (2014) e a "A Divina Comédia de Salvador Dalí" (2015). No ano passado, a praça central do Colombo recebeu a exposição de fotografia Terry O'Neill -- "Faces of the Stars".