Pub

Até 30 de setembro, os agentes de quatro patas mais famosos da televisão apresentam-se ao vivo em Portugal.

Eles são oito cães-estrelas liderados por um menino de 10 anos, Ryder, formando a Patrulha Pata (Paw Control, no original) e, numa mistura perfeita de bom humor canino, habilidades especiais e um toque de magia, trabalham em conjunto para proteger a comunidade. São agentes de quatro patas, sempre disponíveis para ajudar e para salvar quem precisa de ajuda em missões arriscadas. Em cada episódio, seguido atentamente pelos mais pequenos, à Patrulha Pata cumpre demonstrar que "nenhum trabalho é demasiado grande, nenhum cão é demasiado pequeno", e partilha lições para todas as idades sobre cidadania, valores sociais e a capacidade única de cada uma das personagens para a resolução de problemas em equipa.

Amanhã, no Europarque, em Santa Maria da Feira, os cães preferidos da pequenada iniciam a digressão nacional e convidam toda a família para uma aventura musical recheada de ação e muita energia. Seguem-se Guimarães, Faro, Évora e Lisboa. O espetáculo inclui música enérgica e um novo guião, num cenário teatral clássico, juntamente com um ecrã de vídeo que transporta as famílias para o planeta autêntico da Patrulha Pata, incluindo os locais mais familiares, como a Baía da Aventura, a Base, a Ilha das Focas, a quinta da Sra. Yumi e a Montanha do Jake.

Um vídeo interativo permite até que o público participe no espetáculo através de entrevistas, ajudando a resolver pistas, seguir a Presidente Goodway e muito mais. Dividido em duas partes, com um intervalo, o espetáculo promete cativar o público com os fatos Bunraku, uma nova técnica que dá vida às personagens.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Três camiões TIR na estrada

António Villas-Boas, diretor executivo da Lemon Live Entertain-ment, conta ao DN que os adereços do espetáculo vieram de várias partes do mundo. "Recebemos contentores de Manila, fatos dos Estados Unidos que chegaram por avião e adereços da Austrália, é uma superprodução", assinala. O acolhimento e promoção é em português mas este é um espetáculo apresentado pela Life Like Touring, com sede em Melbourne, numa parceria com os americanos da VStar Entertainment Group, dois gigantes do entretenimento mundial.

Os cães-agentes andam a trilhar vários continentes, desde o início da tour, em novembro do ano passado, nos EUA. Para o diretor, trabalhar com australianos e americanos significa uma experiência "fora do normal". "Para eles é como se estivessem a preparar uma Broadway, nenhum pormenor é deixado ao acaso, o que faz toda a diferença no resultado final, algo que não é comum nos espetáculos infantis." Outro dado importante e que não costuma acontecer é o facto de se cantar ao vivo. "Normalmente, é em playback, aqui é tudo ao vivo", assegura.

A partir de amanhã e até chegar ao Meo Arena, em Lisboa, dia 30 de setembro, o mundo da Patrulha Pata é transportado em três camiões TIR que vão percorrer Portugal. A série de animação infantil foi criada por Keith Chapman - que deu os primeiros passos com Jim Henson, o pai dos Marretas -, e já ganhou vários prémios de televisão nos últimos dois anos. Estreou nos EUA em 2013 e em Portugal é já um verdadeiro sucesso.