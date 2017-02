Para ficar perto da loucura simpática de Giacometti

Pub

A Berlinale 2017 foi inundada pela imensa simpatia de Final Portrait, de Stanley Tucci, olhar atencioso sobre a vida e obra do artista.

Está encontrado possivelmente o filme mais afável do festival. Chama-se Final Portrait e é uma realização do ator norte-americano Stanley Tucci, que regressa aos deveres de realizador após Blind Date (filme de 2007 que nunca chegou a Portugal).

Um pequeno objeto de amor. De amor ao cinema e às artes plásticas, focando-se no génio excêntrico do artista Alberto Giacometti, interpretado com fulgor rabugento pelo australiano Geoffrey Rush (que é cara chapada do suíço). Tudo se passa durante o último retrato que o escultor e pintor decide fazer, neste caso a um escritor americano que é seu fã e que vive em Paris.

O que estava para ser uma pose de duas, três horas torna-se numa simpática odisseia de semanas. Convém apenas dizer que o escritor americano é James Lord, autor de famosas biografias de Picasso e do próprio Giacometti.

Entre os retratos, acompanhamos também as rotinas conjugais do pintor com a sua mulher francesa, Annette, ambos defensores de uma poligamia assumida. Vemo-la com um amante japonês amigo de Alberto e a ele com uma prostituta parisiense que se tornou objeto sexual. São também expostas algumas excentricidades do artista em passeios pelos jardins parisienses ou noitadas em clubes de má fama.

Tudo isso é encenado com uma encantadora simplicidade por Stanley Tucci, sempre num tom muito low key e sem grandes adornos. Melhor de tudo, as sessões da própria pintura do retrato têm um humor singular e discreto, nunca deixando cair no tédio o espectador.

Final Portrait é ainda um filme sobre o ato final de uma vida. O canto do cisne do artista, filmado com gentileza e sem espernear algum tipo de torrente dramática. Apenas fluido e suave. O resultado é um caso de simpatia instantânea, em que a simplicidade marca pontos. Uma obra também ancorada no acting descontraído de Armie Hammer, perfeito para encarnar personagens nobres e cavalheirescas, e na absoluta genialidade do trabalho de Geoffrey Rush, com um daqueles papelões que no final do ano poderá estar nas competições da temporada dos prémios. Rush faz aqui um malabarismo exemplar ao conseguir nunca tornar a excentricidade de Giacometti num gesto de exibicionismo. É bem capaz de ser um filme um pouco mais do que simpático. E ficamos a gostar da loucura de artista de Giacometti, sem lugares-comuns, apesar de tudo...

Da avalanche portuguesa, Berlim já viu a curta-metragem Coup de Grâce, de Salomé Lamas, a primeira ficção desta cineasta que é também artista multidisciplinar. Uma história de um pai e a sua filha adolescente após a saída de casa dele. Os dois têm um dia na cidade onde a passagem da normalidade para o estado de alucinação pode ser fulminante e até convocar melodias de Phil Collins.

Entre a comédia absurda e uma experiência de tomar o pulso a uma neura muito portuguesa, o filme está mais perto, sempre, de um estado performativo. Tal como nos filmes experimentais e documentais, a câmara de Salomé Lamas é sempre precisa e intensa. Coup de Grâce seduz e embala bem o olhar, mas por vezes parece algo preso a uma afetação arty que está demasiado vista. De recordar que Eldorado XXI, a sua anterior longa, está agora em exibição numa sala lisboeta, depois de ter estado neste mesmo festival há um ano.