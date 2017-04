Palácio da Calheta é a nova 'casa' do Museu do Design e da Moda

O Palácio Calheta, em Lisboa, acolhe até fevereiro três exposições do Museu do Design e da Moda no âmbito da programação "MUDE Fora de Portas", tornando-se assim a 'casa' daquela instituição até à reabertura das suas instalações na Baixa.

"De hoje até ao final de fevereiro de 2018, o MUDE fica no Palácio Calheta e, no final desta programação, regressamos à rua Augusta", anunciou hoje a diretora do Museu, durante uma visita à exposição Novo Mundo - Visões através da Bienal Iberoamericana de Diseño. 2008-2016, que é inaugurada no sábado.

O Palácio dos Condes da Calheta acolhe as iniciativas do MUDE no âmbito de um protocolo celebrado entre aquela instituição e a Universidade de Lisboa.

Além da mostra Novo Mundo -- Visões através da Bienal Iberoamericana de Diseño. 2008-2016, que estará patente até 02 de julho, o Palácio irá acolher também as exposições Como se pronuncia Design em português: Brasil Hoje e Tanto Mar. Fluxos transatlânticos pelo design.

O Palácio Calheta faz parte do antigo Instituto de Investigação Cientifica Tropical que, desde 01 de agosto de 2015, passou a integrar a Universidade de Lisboa.

O MUDE encerrou em de maio do ano passado para obras de requalificação integral do edifício de oito pisos, mas continuou a atividade numa programação de exposições, dentro e fora da capital.

Inaugurado em 2009, com base na Coleção Francisco Capelo, o museu recebeu, até à data de encerramento, mais de 1.920.500 visitantes, apresentou 58 exposições, 177 eventos e 39 edições relacionadas com o seu acervo de moda e design.

O acervo do MUDE ganhou, nestes sete anos de existência, mais de 800 novas peças para incorporação, sobretudo doações na área do design e da moda de criadores portugueses.