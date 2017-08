Pub

Biblioteca, ludoteca, salas de cowork e de exposições entre as valências do espaço cultural que abre ao público na sexta-feira.

"Esta é a minha parede", diz Inês Drummond, apontando para a enorme parede branca de uma das salas que a partir de sexta-feira funcionará como biblioteca no Palácio Baldaya, em Benfica, mesmo em frente ao chafariz. É sua, como explicou ontem ao DN porque, após os atos de vandalismo na noite de quinta para sexta-feira, o espaço teve de voltar a ser pintado e a presidente da junta de freguesia de Benfica foi um dos muitos funcionários da autarquia que durante o fim de semana "apagaram" os vestígios dessa indesejável visita noturna. "Foram precisas cinco demãos de tinta", conta. Os atrasos provocados pela destruição em vários locais do palácio setecentista ameaçaram a reabertura do espaço. Mas após algumas horas de desânimo na sexta-feira de manhã, a contrariedade acabou por unir funcionários e moradores que durante o fim de semana ajudaram voluntariamente e a inauguração acontecerá mesmo a partir das 18.00 de sexta-feira com uma programação variada.

Ontem de manhã, o som dos berbequins dominava o espaço e a porta pela qual se fará a entrada no palácio ainda estava por abrir. Mas entre os muitos funcionários que por ali trabalhavam a certeza era apenas uma: "Na sexta-feira vai estar tudo pronto."

Uma biblioteca generalista que conta com a doação de 13 mil livros do Sindicato dos Seguros e outra de 18 mil livros do Diário de Notícias, uma ludoteca infantil especialmente preparada para crianças com deficiências auditivas, um espaço de coworking, uma cafetaria e a sede do Qualifica são as principais valências oferecidas por este novo espaço cultural, resultado de um investimento de 400 mil euros. "Mas as possibilidades são muitas", refere a presidente da junta, mostrando várias salas que podem acolher diferentes atividades. O horário de funcionamento será alargado, entre as 9.00 e as 22.00, todos os dias da semana, com a biblioteca a ter as portas abertas de segunda a sexta, entre as 10.00 e as 19.00 (no verão até às 20.00) e aos sábados entre as 9.00 e as 13.00.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Para o espaço de coworking a Junta de Freguesia já recebeu várias propostas e o concurso vai ser aberto brevemente, sendo previsível que até meados de outubro esteja a funcionar em pleno.

Na sexta-feira, a partir das 18.00, "todos os espaços vão estar abertos para as pessoas visitarem", e a partir das 19.00 haverá filmes de animação e música. No sábado e no domingo o programa começa logo às 10.00 com várias atividades para os mais novos, concertos e workshops de graffiti pelo artista RAF (Rui Alexandre Ferreira). Ele que por estes dias está a despertar a curiosidade de quem passa ali junto ao chafariz de Benfica: sob o azul forte da parede lateral do palácio, as latas de spray de RAF estão a dar um rosto a Joanna Baldaya, a proprietária do palácio durante o século XIX. "Durante dois meses resisti à ideia de se fazer um graffiti ali, no exterior do palácio. Mas quando o RAF me mostrou o que pretendia fazer, uma figura feminina inspirada nos posters de arte nova, levei trinta segundos a dizer que sim". E pela reação dos moradores que por ali se juntam a ver o artista trabalhar, a decisão está a agradar.