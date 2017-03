Pub

"Neruda", Pablo Larraín

É provável que alguns espectadores vejam este retrato de Pablo Neruda (1904-1973), assinado pelo chileno Pablo Larraín, como uma nova derivação do seu gosto biográfico patente em Jackie, o filme com Natalie Portman sobre Jacqueline Kennedy.

Na verdade, Neruda é anterior, tendo sido revelado o ano passado, em Cannes.

Tal como em Jackie, o impulso biográfico surge condensado em alguns eventos muito particulares: seguimos a atividade política do poeta (Luis Gnecco) a partir da vigilância de um inspector da polícia (Gael García Bernal) que, com uma surpresa de algum modo partilhada com o espectador, descobre em Neruda as marcas de uma sensibilidade nacional que não é de todo estranha à sua visão do mundo. Evitando esquematizar as personagens, Larraín volta a deslumbrar-nos com as contradições internas do fluxo histórico.

Classificação: *****