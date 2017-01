Pub

Este é o primeiro single de "BOWIE 70", dirigido por David Fonseca. O disco será lançado a 17 de fevereiro.

Starman, cantado por Áurea, é o primeiro single do projeto BOWIE 70, o disco com direção artística do músico David Fonseca, que convidou uma série de cantores portugueses para reinterpretarem os temas de David Bowie. O elenco é composto por Tiago Bettencourt, Manuela Azevedo, Afonso Rodrigues, António Zambujo, Camané, Catarina Salinas, Marta Ren, Rita Redshoes, Márcia, Ana Moura, Áurea, Rui Reininho e o próprio David Fonseca.

Starman foi um single de 1972 que foi depois incluído no álbum The Rise and Fall of Ziggy Satdust and the Spiders from Mars. Aqui é cantada por Áurea, a cantora de soul que no ano passado lançou o seu terceiro disco, Restart:

Além de coordenar o projeto, David Fonseca interpreta a maioria dos instrumentos. Neste telesdisco, ele aparece a tocar guitarra e bateria.

O disco, que pretende assinalar os 70 anos de Bowie (e um ano após a sua morte), será editado apenas a 17 de fevereiro. Os próximos singles são:

27 de Janeiro - Life On Mars? de António Zambujo

3 de Fevereiro - This Is Not America" de Márcia

10 de Fevereiro - Absolute Beginners de Tiago Bettencourt