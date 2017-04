Pub

Chama-se "Star Wars Episódio VIII - Os Últimos Jedi" e foi ontem apresentado na Celebração, que assinala os 40 anos de Star Wars. Os milhares de fãs aprovaram o tom solene e épico do teaser trailer.

Está desvendado o mistério em relação a Star Wars Episódio VIII - Os Últimos Jedi, o filme de Rian Johnson que retoma Star Wars: O Renascer da Força. Dezembro, subitamente, ficou mais próximo. O primeiro trailer foi ontem mostrado para gáudio dos cerca de 50 mil fãs que estiveram na Celebration, em Orlando.

O novo filme aposta no descobrir da Força da nova Jedi, Rey e o seu encontro com o ermita Luke Skywalker. Montado com uma audácia sofisticada, fica-se com a ideia de que poderemos estar na presença de um objeto com um dramatismo a remeter para O Império Contra-Ataca, o segundo filme desta saga.

A frase "é tempo de Jedi acabar" deixou abalada a família Star Wars aqui no centro de convenções. Os aplausos foram tão apoteóticos, que Rian Johnson, o realizador, decidiu voltar ao palco e anunciar que iam passar de novo as primeiras imagens.

Antes do painel da manhã de ontem apenas se sabia que Rian Johnson iria estar presente. O resto seria surpresa, mas no auditório Galaxy os fãs ansiavam pelo elenco do filme. E o que os fãs sonham em Orlando torna-se tudo real. Daisy Ridley e John Boyega foram aclamados como heróis. Os atores da nova fase Star Wars já estão bem mitificados. Mas como tudo nestes painéis é um enorme espetáculo transmitido em streaming no site oficial Star Wars, nada é deixado ao acaso, sobretudo como o anfitrião Josh God, celebrizado nestas semanas pelo seu papel gay em A Bela e o Monstro, de Bill Condon, anuncia o primeiro poster. Quando no grande ecrã é mostrado o art work de The Last Jedi, os gritos de aclamação são ensurdecedores. Vemos Rey no horizonte com sabre de luz e os rostos de Luke Skywalker e Kylo Ren. Poster com a iconografia certa dos primeiros Star Wars.

Rian Johnson, que esteve na fila de madrugada a apoiar os fãs e a dar autógrafos durante 4 horas, confessou estar tudo a correr muito bem na montagem de Star Wars - The Last Jedi e que não há qualquer tipo de atrasos. O clima na sala parece igual ao de um concerto de rock...

A atriz Daisy Ridley provocou imensos suspiros. Diz que o filme é muito sobre Rey. Acerca da relação com Luke Skywalker deixou uma frase intrigante: "Tem que ver com aquela coisa de conhecermos os nossos heróis e as coisas não corresponderem necessariamente àquilo que ansiávamos." A plateia entoou uma espécie de uivo espantado...

Por sua vez, John Boyega, que afinal é um sex symbol a julgar pelos berros das fãs, avisa o público de que a sua personagem desta vez não brinca. O ator britânico garante que a sua nova família é a de Star Wars, mesmo depois de ter estado a filmar outra franchise, Pacif Rim (chama-se Uprising o novo episódio).

Mas este painel também trouxe uma nova personagem, Rose. A atriz desconhecida Kellu Mary Tran dá vida a este novo elemento da Resistência. Rian Johnson diz que se trata de uma nova personagem que os fãs vão literalmente amar. A atriz teve de esconder da própria família que foi escolhida para o filme. Entrar num filme de Star Wars pode ser a coisa mais secreta do mundo. "Agora quero fazer justiça a ter entrado no universo Star Wars, isto é incrível!", apenas disse.

O delírio acontece com a chegada de Mark Hamill, que supostamente é o ator principal. Conforme o apresentador Josh Gad diz, The Last Jedi poderá ter muitos diálogos com Luke Skywalker. O titular da pasta apenas diz a brincar: "Não sei, ando com perda de memória." Hamill, mais a sério, refere que imaginou ele próprio as razões da ausência de Luke. "Mesmo neste filme terá de ser o público a imaginar o que se passou com ele." Kathleen Kennedy, a produtora do filme, descansa os fãs: "Ele é tremendamente significativo neste filme."

Pelos corredores do centro de congressos, a opinião é generalizada: os fãs acreditam em The Last Jedi, mas o mistério em relação à história não foi desvendado. As dúvidas continuam no ar. Como Rian Johnson prometeu, ao longo do ano vão aparecer mais trailers.

Os fãs gostam da especulação, gostam das teorias. Até ao dia da estreia, o segredo será sempre bem guardado. Um segredo que ainda ontem de manhã passava por singular ou plural. Conforme Josh Gad dizia no gozo, The Last Jedi pode ser Os Últimos Jedi ou O Último Jedi. Agora já se pode dizer, a Força tem plural.

A Celebração continua hoje com novidades da série de animação Rebels, cujo showrunner é David Filoni.

Em Orlando